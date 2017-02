Einbruch

19.2.2017, 16:10 Uhr

Einbrecher-Duo in Aarau festgenommen

19.2.2017, 16:10 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Aarau ist der Polizei ein mutmassliches Einbrecher-Duo ins Netz gegangen. Die beiden Rumänen im Alter von 38 und 39 Jahren hatten Einbruchswerkzeug sowie Schmuck und Bargeld in ihrem Auto versteckt. Von sda

Dies teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Die Einbrecher konnten am Samstagabend zwar zunächst unerkannt flüchten. Wenig später fiel Polizisten an der Bahnhofstrasse jedoch ein Fahrzeug mit rumänischen Schildern auf. Die beiden Männer wohnen nicht in der Schweiz. Sie sind für weitere Abklärungen festgenommen worden.