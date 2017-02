Stadtentwicklung

14.2.2017, 14:20 Uhr

Neue Bushaltestellen, neue Velowege und neue Parkplätze – Bachgraben rüstet sich für mehr Verkehr

14.2.2017, 14:20 Uhr

Für diverse Verkehrsmassnahmen im Gebiet Bachgraben beantragt die Regierung einen Kredit von fünf Millionen Franken. Profitieren sollen namentlich der öffentliche Busverkehr und Velofahrer. Aber auch ein Ersatz für aufgehobene Parkplätze ist geplant. Von sda

Mehr Arbeitsplätze und mehr Wohnung im Bachgraben bringen auch mehr Verkehr. Die Basler Regierung möchte deshalb einen neuen ÖV-Knoten schaffen. (Bild: Simone Janz)

Das Gewerbegebiet Bachgraben entwickelt sich rasant: Die Zahl der Arbeitsplätze soll langfristig von 4000 auf 10'000 steigen. Eine Folge davon wird das Ansteigen des Verkehrs sein. Für mehr Verkehr sorgt zudem die laufende Verdichtung von Wohnraum und die Schaffung neuen Wohnraums im benachbarten Iselin-Quartier.

Um den Mehrverkehr bewältigen zu können, plant die Regierung am Bachgraben einen neuen ÖV-Knoten für diverse Buslinien, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. So sollen die Buslinien 31 und 38 in der Belforterstrasse pro Richtung eine zusätzliche Haltestelle erhalten. Für die übrigen Buslinien 48, 64 und 608, die am Bachgraben enden respektive beginnen, sind beim Parkplatz gegenüber des Gartenbads eigene Haltestellen vorgesehen.

Die Zahl der Parkplätze an der Belforterstrasse steigt von 45 auf 104.

Von den geplanten Massnahmen auf der Belforterstrasse zwischen Roggenburgerstrasse und Kantonsgrenze sollen auch Velofahrer profitieren. Neue Veloführungen sollen dafür sorgen, dass sich Zweiräder und Autos nicht mehr in die Quere kommen.

Attraktiver gestaltet werden soll zudem der Vorplatz des Gartenbades Bachgraben. Auf dessen Parkplatz wurde Anfang 2016 ein Teil der Parkfelder für eine neue Wohnbebauung aufgehoben. Nun soll mit der Erneuerung der Belforterstrasse die Zahl der Parkplätze wieder um 45 auf 104 erhöht werden. Zudem sind neben 360 fest installierten noch 120 saisonale Veloabstellplätze vorgesehen.

Über den Kredit-Antrag von fünf Millionen Franken der Regierung entscheidet der Grosse Rat, wann das geschieht, ist noch offen.