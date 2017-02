Tropeninstitut

14.2.2017, 12:20 Uhr

So soll der Neubau in Allschwil aussehen

14.2.2017, 12:20 Uhr

Der Architekturwettbewerb um den Neubau des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts in Allschwil ist entschieden: Gebaut wird ein Gebäude mit grossen Fensterfronten und Pflanzengirlanden an den Fassaden. Von Dominique Spirgi

Der Neubau der Basler Architekten Kunz und Mösch bringt Licht und Grün für die knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts. (Bild: Swiss THP)

Die Umzugspläne von Basel ins Allschwiler Bachgrabengebiet sind bereits seit längerer Zeit bekannt, die gemeinsame Trägerschaft durch beide Basel unter Dach. Jetzt ist auch der Architekturwettbewerb um den Neubau für das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss THP) entschieden. Gebaut wird ein Projekt des Basler Architekturbüros Kunz und Mösch.

Das Resultat wir ein fünfgeschossiger Bau mit einer über durchgehende Betonbänder deutlich strukturierten Fassade. Der mit grossen Fensterfronten versehene Kubus ruht auf einem zurückgesetzten Sockelgeschoss. Die baulich streng gegliederten Fassadenfronten werden mit hängenden Pflanzengirlanden begrünt und damit aufgelockert. «Belo Horizonte» haben die Architekten ihr Projekt getauft.

90 Millionen Franken

56 Teams haben sich laut der Mitteilung des Swiss THP für eine Teilnahme am Wettbewerb beworben. 15 Büros, darunter zwei Nachwuchsteams, seien schliesslich eingeladen worden. Die Jury unter der Leitung des Baselbieter Kantonsarchitekten Marco Frigerio habe sich einstimmig für das Siegerprojekt ausgesprochen.

Der 90 Millionen Franken teure Bau mit einer Nutzfläche von 12'440 Quadratmetern bietet rund 900 Arbeitsplätzen, diversen Auditorien, Kursräumen und einer Caféteria Platz. Das Swiss THP rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Voraussichtlicher Umzugstermin von der Socinstrasse ins Bachgrabenareal in Allschwil ist Ende 2020.

Im Neubau werden die heute über sieben Liegenschaften verteilten Mitarbeiter und Studenten an einem Ort zusammengezogen. Am heutigen Standort an der Socinstrasse verbleiben wird aber das Zentrum für Tropen- und Reisemedizin.