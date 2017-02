LiVE: Die Frauen machen den Anfang – Ilka Stuhec ist Gold nicht mehr zu nehmen

St. Moritz erlebt an diesem Sonntag eine geballte Ladung Weltmeisterschaft: Bei der Frauen-Abfahrt feiert die Slowenin Ilka Stuhec einen Favoritensieg. Die Abfahrt der Männer soll um 13.30 Uhr nachgeholt werden – wenn denn nicht wieder Wolken und Nebel einen Strich durch die Rechnung machen. Hier sind Sie live dabei.

11.02.2017 um 11:28

Nach einem stundenlangen Geduldsspiel wurde die Männer-Abfahrt bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz abgesagt. Sie wird am Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt, im Anschluss an die Abfahrt der Frauen (11.15 Uhr).