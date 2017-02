LiVE: Duell zweier Startsieger (17.45 Uhr, #rotblaulive)

Super League

LiVE: Duell zweier Startsieger (17.45 Uhr)

Der FC Thun gewinnt zum Rückrundenauftakt 1:0 gegen die Grasshoppers, der FC Basel setzt sich mit 4:0 gegen den FC Lugano durch. In der 20. Runde treffen sich der Meister und die von Finanzproblemen durchgeschüttelten Berner Oberländer in der Stockhornarena. Um 17.45 Uhr geht es los – an dieser Stelle und auf Twitter unter dem Hashtag #rotblaulive sind Sie live mit dabei. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Im Oktober verhindert Davide Calla in der 90. Minute mit seinem 1:1 eine Blamage des FC Basel gegen die Berner Oberländer. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Mitgefühl mit dem FC Thun hat Urs Fischer, Geschenke gibt es aber keine: Zu drei Änderungen in der erfolgreichen Startelf der Vorwoche könnte es kommen, wenn der FC Basel am Samstag beim FC Thun antritt: Für den gesperrten Eder Balanta dürfte Manuel Akanji sein Comeback geben, ausserdem ist mit Taulant Xhaka zu rechnen, und auf der linken Abwehrseite hat Trainer Urs Fischer die Qual der Wahl. » So steht es um den FC Basel vor der 20. Runde

Hoffen auf vergangene Resultate und ein gut gefülltes Stadion: Die Berner Oberländer, nach wie vor von Geldsorgen geplagt, mobilisieren alles, um möglichst viele Zuschauer in der Stockhornarena zu begrüssen. Schliesslich ist das Duell mit dem FC Basel das 99. Spiel in diesem von Bergen umgebenen Kleinstadion. » Die Situation beim FC Thun

Gescheitert beim FC Basel und im Land der «Ja-Sager»: Jean-Paul Boëtius hat den FC Basel vor wenigen Tagen verlassen und sich leihweise dem KRC Genk angeschlossen. Jetzt verbreitet er seine gute Laune also in Belgien. Und stichelt in der Fachpresse in Richtung Schweizer Meister. FCB-Trainer Urs Fischer reagiert darauf nicht amüsiert und kurz angebunden. » Was der Holländer seinem ehemaligen Arbeitgeber zu sagen hat

«Jetzt weiss ich, dass mein Körper nicht unzerstörbar ist»: Vor knapp einem Jahr reisst bei Manuel Akanji das Kreuzband, weil er von einem Ball im Gesicht getroffen nicht richtig in den Zweikampf geht. Am Samstag könnte der Innenverteidiger gegen den FC Thun sein Comeback feiern. In der Zeit dazwischen hat der 21-Jährige seinen Körper kennengelernt, viel American Football und NBA-Basketball konsumiert. Und er ist zum Experten für eSports geworden – was ihn für den Posten eines Botschafters qualifiziert. » Interview mit einem Langzeitverletzten, der am Samstag sein Comeback geben könnte

