Jean-Paul Boëtius

10.2.2017, 09:30 Uhr

Gescheitert im Land der «Ja-Sager»

10.2.2017, 09:30 Uhr

Jean-Paul Boëtius hat den FC Basel vor wenigen Wochen verlassen und sich leihweise dem KRC Genk angeschlossen. Jetzt verbreitet er seine gute Laune also in Belgien. Und stichelt in der Fachpresse in Richtung Schweizer Meister. Von Samuel Waldis

Szenen aus dem Cupspiel gegen den FC Tuggen: Dieser Wettbewerb war in Basel für Jean-Paul Boëtius fast die einzige Einsatzmöglichkeit. Zu wenig für einen Mann, der grösser denkt. (Bild: GIAN EHRENZELLER)

Jean-Paul Boëtius’ Wechsel zum KRC Genk hat in Basel niemanden mehr überrascht. Der Holländer spielte unter Urs Fischer kaum. Insbesondere in der Liga oder dem Europacup nicht, zum Einsatz kam er vor allem im Cup.

Wenngleich der 22-Jährige dabei mit drei Toren in drei Spielen massgeblichen Anteil an der Viertelfinalqualifikation des FC Basel hat: Für einen Spieler, der als eines der grossen holländischen Talenten von Feyenoord Rotterdam zum Schweizer Meister wechselte, waren die raren Einsätze eine Enttäuschung.

Boëtius dachte weiter. Er, der einst aus religiösen Gründen Nationaltrainer Louis van Gaal einen Korb gab, als ihn der Grand-Seigneur des holländischen Fussballs zum ersten Mal für die Landesauswahl aufbot. In Boëtius’ Karriereplanung und seinen Gedanken an die Zukunft hatte es immer ein Plätzchen frei für die grossen Vereine. Auch wenn er selbst darüber lachte, als er in der Schweizer Fussballprovinz im Anschluss an ein Cupspiel sagte, er würde ein Angebot von Real Madrid nicht ablehnen.

«Wenn dir jemand wie Walter Samuel sagt, dass du Qualitäten hast, dann schätze ich das.»

Nach eineinhalb Jahren ist der linke Flügel also weitergezogen und spielt seit dieser Rückrunde in der belgischen Jupiler Pro League. Zumindest bis Ende der Saison, denn die Transferrechte liegen nach wie vor beim FC Basel. Genk hat eine Option, Boëtius nach dem Ende des Leihgeschäfts definitiv zu übernehmen.

Gut möglich aber, dass Boëtius, der in Basel Tag für Tag mit einem breiten Lächeln auf den Trainingsplätzen stand und auf den Tribünen der Fussballschweiz sass, auch nächstes Jahr seine gute Laune in Belgien verbreitet. Denn nach einem Einsatz in der Liga und wenigen Tagen in seiner neuen Heimat meldet sich Boëtius auf dem holländischen Portal «voetbal international» zu Wort und äussert sich zu seiner Zeit in Basel.

Viele positive Worte sind von ihm nicht zu vernehmen.

Boëtius gibt im Interview zu, als Fussballer nicht reüssiert zu haben. «Wenn man sich meine Statistiken anschaut, dann stimmt das. Das gebe ich zu. Aber im ersten Jahr kam ich durchaus zum Einsatz. Da lief es eigentlich ganz gut. Und meine Teamkollegen waren begeistert. Wenn dir jemand wie Walter Samuel sagt, dass du Qualitäten hast, dann schätze ich das.»

«Wenn ich mit etwas nicht einverstanden war, dann habe ich das gesagt. Das war man sich nicht gewohnt, auch der Trainer nicht.»

Warum es nach einem passablen Beginn nicht mehr geklappt hat mit ihm und dem FC Basel, dafür führt Boëtius seine Persönlichkeit ins Feld: «Vielleicht kann man zum Schluss kommen, dass ich als Person nicht in die Schweiz passe. Schweizer reden von Natur aus nicht viel. Sie sind eher Ja-Sager.»

Und weiter: «Wenn ich mit etwas nicht einverstanden war, dann habe ich das gesagt. Das war man sich nicht gewohnt, auch der Trainer nicht», äussert sich Boëtius auf dem holländischen Portal auch zu Urs Fischer.

Schliesslich kommt der Spieler zum Schluss: «Ich war der einzige mit ein bisschen Charakter. Wenn ich mit etwas nicht einverstanden war, dann habe ich das gesagt. Vielleicht war das der Beziehung zwischen mir und dem Trainer nicht zuträglich. Aber ich gebe zu: Das hatte auch mit der Tatsache zu tun, dass ich nicht oft gespielt habe.»

Die Leistungsdaten von Jean-Paul Boëtius in der ersten Saisonhälfte 2016/17: