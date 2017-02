Uefa beschränkt Amtszeit für Präsidenten auf zwölf Jahre

09.02.2017 um 10:47

Vor knapp einem Jahr reisst bei Manuel Akanji das Kreuzband, weil er von einem Ball im Gesicht getroffen nicht richtig in den Zweikampf geht. Am Samstag könnte der Innenverteidiger gegen den FC Thun sein Comeback feiern. In der Zeit dazwischen hat der 21-Jährige seinen Körper kennengelernt, viel American Football und NBA-Basketball konsumiert. Und er ist zum Experten für eSports geworden – was ihn für den Posten eines Botschafters qualifiziert.