Dortmund vs. Leipzig

8.2.2017, 17:03 Uhr

Wer ist hier wirklich der Feind des Fussballs?

Die Ausschreitungen nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig verurteilen alle. Die Kritik am Kommerz des Dosen-Vereins wird nicht abebben. Die Anfeindungen waren auch keine Ausnahmen, sie sind aus Leipziger Sicht die Regel. Von Christoph Ruf

Der gehässige Ton verwandelte sich auch in Gewalt: Enthemmte Dortmunder traten auf wehrlose Opfer ein, selbst eine Rollstuhlfahrerin wurde attackiert, ehe Dortmunder (!) Fans sie in Sicherheit brachten. (Bild: REUTERS/Wolfgang Rattay)

Vielleicht wäre es manchmal besser, man würde Fans fragen, wie bei Fussballspielen die Sicherheit zu organisieren sei. Zumindest ist diese Ansicht bei den Fans von RB Leipzig gerade sehr oft zu hören.

Die Frage, ob 1000 Leipziger Fans, die einem Sonderzug in Stadionnähe entsteigen, auswärts von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet werden sollen, hätten ganz sicher 99 Prozent der Menschen bejaht, die eine Dauerkarte in einer Bundesliga-Fankurve haben – und 100 Prozent der Leipziger Fans.

Die Dortmunder Polizei kam zum gegenteiligen Schluss und verzichtete auf eine strikte Fantrennung – offenbar, weil sie nach Schema F vorging. Im Regelfall wird das Polizeiaufgebot vor allem daran ausgerichtet, mit wie vielen gewaltbereiten Fans man auf beiden Seiten rechnet. Lokalderbys oder Begegnungen zwischen Vereinen mit vielen gewaltbereiten Anhängern werden also von weit mehr Beamten geschützt, als wenn Augsburg auf Werder Bremen trifft.

RB Leipzig ist kein Verein wie andere, da passt auch das Sicherheitsschema F nicht.

Doch diese Matrix passt nicht, wenn der Gegner RB Leipzig heisst (das «RB» steht offiziell für «RasenBallsport», verweist aber natürlich auf «Red Bull»). Der Klub ist in den deutschen Fanszenen so verhasst, dass er bei Auswärtsspielen Reaktionen auslöst wie sonst allenfalls das Spiel gegen den schlimmsten Lokalrivalen.

Für die Fans aller Traditionsvereine steht er als Inbegriff dessen, was sie am «modernen Fussball» hassen. «Totengräber des Fussballs» stand auf einem von Dutzenden Transparenten, die die Dortmunder Südtribüne den Gästefans entgegenhielt. Und: «Für den Volkssport Fussball. Gegen die, die ihn zerstören.»

Unterste Schublade: Das Banner spielt auf RB-Manager Ralf Rangnick an, der sich mit Burnout eine Pause gönnte. So etwas gehört nicht in eine Fankurve, überhaupt dürfte so etwas nirgends vorkommen. (Bild: AP Photo/Martin Meissner)

Nun kann man natürlich mit gutem Grund fragen, ob nicht vielmehr diejenigen den Fussball zerstören, die auf Frauen und Kinder einprügeln, oder – wie vergangene Saison in Dresden geschehen – einen abgetrennten Ochsenkopf über den Zaun auf den Rasen werfen. Doch glaubt man den Aussagen der Leipziger Fans, sind Anfeindungen bei ihren Auswärtsspielen eher die Regel als die Ausnahme.

So unterschiedlich und untereinander zerstritten Fanszenen in der Bundesliga sein mögen – die Ablehnung von RB Leipzig eint sie alle.

In Köln oder Bochum – auch eine Ruhrgebietsmetropole, in der der Fussball identitätsstiftender ist als im bürgerlicheren Süden – habe man nach Abpfiff über eine Stunde im Block bleiben müssen, weil draussen hunderte Heimfans warteten, die den Leipzig-Fans ans Leder wollten. So unterschiedlich und untereinander zerstritten Fanszenen in der ersten und zweiten Bundesliga sein mögen – die Ablehnung von RB Leipzig eint sie alle.

Doch die Kritik an dem Konstrukt, das der Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz bereits mit dreistelligen Millionenbeträgen unterstützt hat, kommt längst nicht nur von den Stehplätzen. Dass die Deutsche Fussball Liga (DFL) RB das Startrecht im Profifussball zubilligte, obwohl der Bruch mit der 50+1-Regel offensichtlich ist, halten auch viele Vereinsvertreter für die Legalisierung einer gigantischen Wettbewerbsverzerrung.

50+1-Regel? Gilt für RB nicht. Für die Kritiker des Vereins ist das genauso skandalös wie die Tatsache, dass das Vereinslogo fast identisch mit dem Firmenlogo ist. (Bild: KEYSTONE/DPA/A3634/_Friso Gensch)

Eigentlich soll mit der Regel verhindert werden, dass Investoren die Geschicke der Vereine lenken, indem sie sich die Stimmenmehrheit erkaufen. Bei RB sind die nur 14 stimmberechtigten Mitglieder allerdings mehrheitlich von Red-Bull abhängig, die Macht der Konzernzentrale ist unbegrenzt. Für die Kritiker ist das genauso skandalös wie die Tatsache, dass das Vereinslogo fast identisch mit dem Firmenlogo ist.

Aus diesem Grund verzichtet der FC St. Pauli darauf, das Wappen auf seiner Homepage zu platzieren. Die Medienstellen vieler Vereine verweigern der «Leipziger Volks Zeitung» Interviews mit ihren Spielern vor den Partien gegen RB. Und prominente Manager – Schalkes Christian Heidel oder auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beispielsweise – sparten nicht mit Kritik an den Neureichen. Kleinere Vereine, fürchten die Manager, könnten schon bald keine Chance mehr haben, sich in der ersten Liga zu behaupten, weil deren Plätze von millionenschweren Emporkömmlingen okkupiert werden.

Dortmunder Fans mussten die Leipziger vor Dortmunder Fans in Sicherheit bringen.

Für Fans im klassischen Sinne kommt noch ein anderer Punkt hinzu. In den Fankneipen der Republik war ja der erste Stadionbesuch an der Hand des Vaters das prägende Erlebnis dafür, dass man in den Jahrzehnten darauf zehntausende Euro für Auswärtsfahrten, Dauerkarten und Fanartikel ausgibt.

Wer so gepolt ist, kann nur schwer verstehen, wie man sich als «Fan» eines Vereins bezeichnen kann, den es bis 2009 gar nicht gab und in dessen Stadion die komplette Produktpalette der süssen «Energy»-Dosen angeboten wird (Bier gibt es allerdings auch).

Gekickt wurde übrigens auch: Borussia Dortmund gewann 1:0. (Bild: REUTERS/Wolfgang Rattay)

Eine Umfrage des «kicker» ergab allerdings kürzlich, dass fast zwei Drittel der Befragten RB als «Bereicherung» empfinden – tatsächlich spielt RB attraktiven Fussball, hat ein junges Team beisammen und könnte mittelfristig die einzige Mannschaft sein, die der Übermacht der Münchner Bayern etwas entgegensetzen kann.

Nahezu einhellig ist in Deutschland derweil die Verurteilung der Gewaltexzesse von Dortmund. Dort traten enthemmte Menschen auf wehrlose Opfer ein, selbst eine Rollstuhlfahrerin wurde attackiert, ehe Dortmunder (!) Fans sie in Sicherheit brachten.

Die Leipziger glauben nicht, dass es einfacher wird für sie nach diesen Ereignissen.

Der Einsatzleiter, ein erfahrener Polizist, liess sich von seiner Medienstelle ganz bewusst mit der Aussage zitieren, er habe «in hasserfüllte Fratzen» geblickt und so etwas «noch nie erlebt». Es waren nach Polizeiaussagen die Fratzen von gewaltbereiten Ultras und deren Umfeld.

Es waren aber auch die Fratzen von Hunderten «ganz normaler» Dortmunder Zuschauer, deren Dauerkarte auf zum Teil sehr teure Plätze verwiesen. Jakob Grudzinski, Verantwortlicher des Fanprojekts Leipzig, glaubt denn auch nicht, dass die kommenden Auswärtsspiele harmonischer ablaufen werden – er hofft allerdings auf eine besser vorbereitete Polizei. «Der Hass ist so gross, dass daran auch die Ereignisse vom Wochenende nichts ändern werden.»