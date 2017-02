Die Bevölkerung hat den Bschiss durchschaut

¶ St. Moritz hat eine geballte Ladung Weltmeisterschaft hinter sich und erlebt am Sonntag zwei Favoritensiege: Nach Ilka Stuhec bei den Frauen sichert sich Beat Feuz Gold nach einer ungemein spannenden Abfahrt der Männer.Von TaWo. Weiterlesen

Ski-WM, St. Moritz

¶ Die Slowenin Ilka Stuhec wird in St. Moritz ihrer Favoritenrolle gerecht. Souverän gewinnt die 26-Jährige, die schon in den Trainings mit Bestzeiten überzeugt hatte, WM-Gold in der Abfahrt. Von sda. Weiterlesen