Flixbus hat 2016 in der Schweiz eine Million Passagiere befördert

¶ Strafanzeigen, Administrativuntersuchung: Wegen Bürgschaften zu Gunsten einer Schweizer Reederei, die in finanzieller Schieflage steht, droht dem Bund ein Millionenabschreiber, berichtet das SRF. Empfohlen von Amir Mustedanagić. Zum Artikel & Eco-Beitrag

¶ Der deutsche Reisebusbetreiber Flixbus hat nach eigenen Angaben vergangenes Jahr in der Schweiz über eine Million Fahrgäste befördert, 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Europaweit waren es 30 Millionen Passagiere. Von sda. Weiterlesen

¶ Das Abstimmen per Briefpost kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Die Zukunft gehört jedoch dem elektronischen Abstimmen – trotz Risiken wie Hackerattacken. Und am sichersten bleibt sowieso der Gang zur Urne. Empfohlen von Mike Niederer. Weiterlesen bei der NZZ