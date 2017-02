Detonation in Maschinenraum von französischem Atomkraftwerk

¶ Am Sonntag trifft der FC Basel auf den FC Lausanne-Sport (13.45 Uhr). Fabio Celestini, Coach des Aufsteigers, ist unlängst zum besten Übungsleiter der Schweiz gewählt worden. Zum dritten Mal spielt er gegen Urs Fischer, den Trainer der besten Schweizer Mannschaft – die fabulöse Laufwerte aufweist.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Ski-WM, St. Moritz

¶Mikaela Shiffrin verteidigt in St. Moritz ihren Titel als Slalom-Weltmeisterin mit einem überragenden zweiten Lauf. Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener liegt 1,64 Sekunden hinter der US-Amerikanerin und holt ihre zweite Medaille an diesen Titelkämpfen. Bronze geht an die Schwedin Frida Hansdotter.Von TaWo. Weiterlesen