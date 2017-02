Abstimmungen vom 12. Februar

12.2.2017, 04:50 Uhr

Kaserne, Einbürgerungen, USR III: Der Abstimmungssonntag im Überblick

12.2.2017, 04:50 Uhr

Der Abstimmungssonntag hat es in sich: Drei nationale und zwei kantonale Vorlagen kommen an die Urne. Entsprechend hoch ist die Stimmbeteiligung. Von Matthias Oppliger

Es steht ein reich befrachteter Abstimmungssonntag an. An der Urne wird über drei nationale Vorlagen entschieden, in Basel sind es zwei. Gemäss Staatskanzlei lag die Stimmbeteiligung der Stadt Basel am Freitag bereits bei hohen 47,5 Prozent.

Darum geht es heute im Detail:

Kantonale Vorlagen

Aufhebung des Wahl-Quorums

Das Basler Wahlgesetz sieht vor, dass eine Partei innerhalb eines Wahlkreises mindestens vier Prozent der Stimmen erreichen muss, um zur Sitzverteilung zugelassen zu werden. Diese Sperrklausel soll nun abgeschafft werden. Profitieren würden Kleinstparteien wie Eric Webers «Volksaktion gegen zuviele Ausländer» oder der «Freistaat unteres Kleinbasel».

Unsere Geschichte dazu:

Kasernensanierung

Der Hauptbau der Kaserne wurde seit dem Auszug der Armee 1965 nie saniert, entsprechend marode präsentiert sich das Gebäude heute. Der Grosse Rat hat deshalb einen Sanierungs- und Umbaukredit in der Höhe von 44,6 Millionen Franken bewilligt. Das Gebäude soll zeitgleich mit der Sanierung zum Kultur- und Kreativzentrum umgebaut werden. Gegen den Grossratsentscheid haben die bürgerlichen Parteien das Referendum ergriffen.

Die wechselvolle und deshalb einigermassen verwirrende Geschichte der Kaserne und der zahlreichen gescheiterten Umbauversuche lassen Sie sich am besten von unserem kompetenten Erklärbär erklären:

Eine weitere Geschichte dazu:

Eidgenössische Vorlagen

Erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration

Gemäss dem Bundesbeschluss sollen junge Ausländerinnen und Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen von der erleichterten Einbürgerung profitieren können. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine automatisierte Einbürgerung, sondern um ein gegenüber der ordentlichen Einbürgerung vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren. Heute kommen dafür etwa Ehepartner von Schweizer Staatsbürgern in Frage.

Gemäss Trendforschungsinstitut gfs.bern wollten zum Stichtag (22. Januar) 66 Prozent der Personen mit Stimmabsicht bestimmt oder eher für die erleichterte Einbürgerung stimmen.

Unsere Geschichten dazu:

Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr (NAF)

Um Betrieb, Ausbau und Unterhalt des Nationalstrassennetzes langfristig zu sichern, wollen Bundesrat und Parlament einen Fonds schaffen. Dieser wird unter anderem mit Geldern aus Steuern auf Mineralöl und Erträgen aus der Autobahnvignette finanziert.

gfs.bern sagt dem Bundesbeschluss über den NAF eine Zustimmung von 62 Prozent voraus.

Unsere Geschichte dazu:

Unternehmenssteuerreform III (USR III)

Steuerprivilegien für ausländische Holdings müssen aufgehoben werden, das fordert die OSZE. Die USR III will mit einem Mix an Massnahmen (beispielsweise Lizenzboxen und Steuersenkungen) diese Privilegien ersetzen. Es werden Steuerausfälle in Milliardenhöhe erwartet.

Gemäss gfs.bern ist für diese Vorlage mit einem knappen Ausgang zu rechnen.

Eine (kleine) Auswahl unserer Geschichten dazu:

Die ersten Trends, Hochrechnungen und Zwischenergebnisse sind ab 12 Uhr zu erwarten.