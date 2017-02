Pizza für das St. Johann und die Uni Basel auf Diät

10.2.2017, 10:56 Uhr

Die Uni auf Diät

In einer regelrechten Kommunikationsoffensive haben sich Uniratspräsident Ueli Vischer und Unirektorin Andrea Schenker an verschiedene Medien gewandt. Die Botschaft: Will die Uni Basel signifikant sparen, müssten ganze Departemente geschlossen werden. Auch Einsparungen bei den renommiertesten Fächern wie etwa Life Sciences oder Medizin seien nicht auszuschliessen.

Die Kurzversion des Gespräches gibt es bei den Kollegen des «Regionaljournals»:

Ein ausführliches Doppel-Interview bietet die «bz Basel»:

Margarethenstich: Der Landrat beschliesst Finanzierung

Nach dem Grossen Rat hat gestern auch der Landrat die neue Tramstrecke, den sogenannten Margarethenstich, bewilligt.

Der Landrat hat einem Verpflichtungs-Kredit in der Höhe von 14 Millionen zugestimmt.

Das Teilstück zwischen den Haltestellen Dorenbach und Margarethen verbindet das Leimental mit dem Bahnhof SBB, die Passagiere sparen damit fünf Minuten Reisezeit.

Darf das «Da Gianni» doch bleiben?

Die beliebte Pizzeria «Da Gianni» im St. Johann muss vielleicht bald einem Neubau weichen.

Es hat verschiedene Bemühungen gegeben, den Abriss der Liegenschaft zu verhindern.

Unter anderem wurde eine Petition eingereicht, die das Gebäude unter Schutz stellen will.

Nun muss der Regierungsrat innerhalb eines Jahres zu der Petition Stellung nehmen.

Was gibt es besseres als Trinken zu Live-Musik?

Ob chic oder schräg, hip oder kult: Basler Bars setzen auf Bands, Eintritt frei mit Kollekte. (Bild: Eleni Kougionis)

Livebands erobern Basels Trinkhöhlen zurück, wo neben frischen Getränken vermehrt auch ebenso frische Musik serviert wird. Wir haben uns umgesehen und umgehört:

PS: Basler Metal-Hoffnung jamt zu Basler Gangsterrapper

Tiziano Volante, Gitarrist der aufstrebenden Basler Metal-Band Zeal & Ardor spielt sich die Finger warm, indem er ein Lied des Basler Gangsterrappers S-Hot covert. Passt überraschend gut.