Ein verurteilter Polizist, gemachte Meinungen im Hafen & ein Interview mit einem Rückkehrer

Fussball, Youth League

¶Das Gegentor in der 76. Minute war nicht mehr aufzuholen: In den Playoffs zu den Achtelfinals der Uefa Youth League scheidet der FC Basel mit seiner U19-Auswahl bei Rosenborg Trondheim aus. Trainer Raphael Wicky lobt Mut und Leidenschaft seiner Spieler in der Kampagne: «Für sie war es eine riesige Erfahrung.»Von Christoph Kieslich. Weiterlesen