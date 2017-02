Der Druck auf die Behörden steigt

Linkempfehlung

¶ Das Abstimmen per Briefpost kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Die Zukunft gehört jedoch dem elektronischen Abstimmen – trotz Risiken wie Hackerattacken. Und am sichersten bleibt sowieso der Gang zur Urne. Empfohlen von Mike Niederer. Weiterlesen bei der NZZ