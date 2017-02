Basel wird verdammt heiss, im Grossen Rat ziehen die Neuen ein und das Charivari glänzt musikalisch

6.2.2017, 11:00 Uhr

6.2.2017, 11:00 Uhr

Meteo Schweiz sagt jährliche Hitzeperioden voraus

Hitzeperioden wie im Juli 2015 werden in der Nordwestschweiz künftig häufiger auftreten. Das sagt Meteo Schweiz voraus. Die Experten gehen davon aus, dass es ab Mitte des Jahrhunderts in Basel sogar jährlich zu einer Hitzewelle kommen dürfte – dann wird die Höchsttemperatur auch um ein paar Grad höher liegen als bei den bisherigen Hitzesommern. Gemäss der «bz Basel» stellen sich die Behörden in Basel auf dieses Szenario ein und rechnen mit einer höheren Ozonbelastung.

Mit einem ganz anderen Thema – der Kälte – beschäftigt sich «20 Minuten». So berichtet die Pendlerzeitung davon, dass der kalte Januar zu erfreulichen Besucherzahlen bei den Sauna- und Dampfbad-Betreibern in der Region führte. So verzeichnete das Sole Uno in Rheinfelden an den Januar-Wochenenden über 2000 Besucher. Die «Sauna am Rhy» im Rhybadhysli Breiti musste sogar mehr Mitarbeiter anstellen, um den Ansturm bewältigen zu können.

21 neue Grossräte: Wer sie sind und was sie wollen

Am Mittwoch beginnt die 43. Legislatur des Grossen Rats – mit dabei 21 neue Gesichter. Wir stellen die neuen Grossräte vor und verraten Ihnen, was sie im Basler Parlament vorhaben. So will die ehemalige Profi-Fechterin Gianna Hablützel-Bürki die «hohen Parkgebühren in Basel» ins Visier nehmen. Der jüngste Grossrat Sebastian Kölliker (26) von der SP hingegen möchte sich zunächst «für ein Stadtzentrum einsetzen, das als Treffpunkt fungieren kann und seine Zentrumsfunktion für die ganze Bevölkerung wahrnimmt».

Basler Polizisten werden unter die Lupe genommen

Angestellte der Basler Polizei und Staatsanwaltschaft werden gemäss dem «Regionaljournal Basel» regelmässig überprüft, ob sie rechtsextrem sind oder anderes extremes Gedankengut in sich tragen. Dies schreibt die Basler Regierung in einer Antwort auf einen Vorstoss der SP-Grossrätin Tanja Soland. Damit soll verhindert werden, dass Rechtsextreme sich unter die Basler Polizisten mischen.

Charivari begeistert hauptsächlich musikalisch

Das diesjährige Glaibasler Charivari glänzt mit musikalischen Leckerbissen. Zu den Highlights gehören der Auftritt der Nachtfalter Schränzer und jazzige Piccolo-Nummern. Die «Raamestiggli» fallen dieses Jahr aber durchzogen aus. Unsere Eindrücke der Premiere vom Samstag. (Reinhören können Sie in die Vorfasnachtsveranstaltung beim «Regionaljournal Basel».)