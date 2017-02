Mohamed Elyounoussi: «Ich hoffe, dass diese Position jetzt mir gehört»

Das geht gut los im St.-Jakob-Park: Unmittelbar vor dem Anpfiff gibt der FC Basel die Vertragsverlängerung mit Matias Delgado bekannt, unmittelbar nach dem Anpfiff trifft Mohamed Elyounoussi zum 1:0 und baut die Führung bis zur 36. Minute mit einem Hattrick auf 3:0 aus. Der eingewechselte Marc Janko packt in der 85. Minute das vierte Tor drauf gegen ein mitspielendes, aber harmloses Lugano.

27.01.2017 um 04:50

Junge Menschen und Lyrik finden selten zusammen. Doch genau diese Verbindung will das Netzwerk «Babelsprech» fördern: Junge Poesie bündeln und öffentlich machen, in Prozessen statt Produkten. Was bedeutet das genau? Eine Spurensuche.