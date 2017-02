Super League

LiVE: Der FC Basel startet in die Rückrunde (20 Uhr, #rotblaulive)

56 Tage ohne Fussball und eine Kälteperiode mussten die Fans des FC Basel seit dem letzten Spiel der Vorrunde überstehen. Heute geht es um 20 Uhr wieder los mit der Super League, wenn der FC Basel mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz den FC Lugano empfängt. Wie immer sind Sie an dieser Stelle live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis, Christoph Kieslich und Daniel Faulhaber

Marek Suchy erzielt das erste Tor gegen den FC Lugano in der laufenden Spielzeit. Im August gewann der FC Basel dieses erste Aufeinandertreffen mit 4:1. (Bild: Keystone/TagesWoche)

