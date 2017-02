FC Basel

3.2.2017, 18:39 Uhr

Urs Fischer: «Wenn wir unseren Job richtig machen, werden wir keinen Verfolger haben»

3.2.2017, 18:39 Uhr

Am Samstag geht es im St.-Jakob-Park wieder um Punkte. Vor dem ersten Spiel gegen Lugano geben Trainer Urs Fischer und Sportdirektor Georg Heitz Auskunft über Formstand und Befindlichkeiten beim FC Basel. Nichts Neues gibt es in Sachen Vertragsverlängerung mit dem Trainer und Captain Matias Delgado, dafür eine Menge Rechtfertigungen. Von Christoph Kieslich

«Das hat mit Dünnhäutigkeit nichts zu tun» – FCB-Trainer Urs Fischer am Tag vor dem Start ins Punktspieljahr. (Bild: Urs Lindt/freshfocus)

Wenn man es nicht besser wüsste: Man hätte die Medienrunde in Basel vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Super League am Samstag auch für die Therapiesitzung eines angeschlagenen Patienten halten können. Kritik wo man hinhörte: Kritik am Trainer, Kritik an der sportlichen Ausrichtung und überhaupt. Für Vorfreude war da nur wenig Platz. Gut, dass am Samstag ab 20 Uhr wieder gespielt wird.

Wir haben die Fragen und Anworten aus der freitäglichen Runde aufgezeichnet:



Sportdirektor Georg Heitz zur Frage, ob die Kritik an Trainer Urs Fischer nach dem Ausscheiden in der Champions League zu hart oder berechtigt gewesen sei:

Ein Stück weit muss ein FCB-Trainer damit leben, dass er gemessen wird an dem, was in den Jahren zuvor erreicht worden ist. Ich glaube, das weiss Urs Fischer auch. Jeder darf seine Meinung dazu äussern, auch der Trainer des FC Basel. Und wenn er die die Kritik als zu hart empfunden hat, ist das sein gutes Recht. Wenn die Kritik auf einen Mann zielt, finde ich persönlich das ungerecht. Aber es ist systemimmanent im Sport, sich einzelne herauszugreifen und dann auf sie loszugehen. Selbstverständlich hätte ich es mir etwas differenzierter gewünscht. In einem Fussballclub ist nie einer allein verantwortlich für den Erfolg und auch nicht dafür, wenn es mal nicht so gut läuft.

FCB-Lugano



⦁ Für die Partie am Samstag, 20 Uhr, im St.-Jakob-Park sind 22'600 Tickets im Vorverkauf weggegangen.



⦁ Die möglichen Aufstellungen am



⦁ 22'000 Jahreskarten hat der FCB bisher abgesetzt. Das liegt nach Auskunft der Cubs zum jetzigen Stadium im Rahmen der Vorjahre.



⦁ Neu wird das Stadion künftig erst eineinhalb Stunden vor Spielbeginn geöffnet – eine halbe Stunde später als bisher. ⦁ Für die Partie am Samstag, 20 Uhr, im St.-Jakob-Park sind 22'600 Tickets im Vorverkauf weggegangen.⦁ Die möglichen Aufstellungen am Ende dieses Beitrags ⦁ 22'000 Jahreskarten hat der FCB bisher abgesetzt. Das liegt nach Auskunft der Cubs zum jetzigen Stadium im Rahmen der Vorjahre.⦁ Neu wird das Stadion künftig erst eineinhalb Stunden vor Spielbeginn geöffnet – eine halbe Stunde später als bisher. » Zur Mitteilung des FCB

Georg Heitz zur Vertragssituation von Urs Fischer, dessen Kontrakt bis Ende Saison läuft:

Es ist bekannt, dass Urs Fischer eine bedingte Verlängerungsoption in seinem Vertrag hat, und alles weitere kommunizieren wir wie immer, wenn wir Fakten geschaffen haben.

Georg Heitz zu einer Vertragsverlängerung mit Captain Matias Delgado:

Stand Freitag ist nichts unterschrieben. Natürlich wünschen wir uns, dass er verlängert, und wir schaffen daran.

Trainer Urs Fischer zu Interviews wie in der «NZZ» oder der «Aargauer Zeitung», in denen er gesagt hat, er habe das Gefühl, dass er von der Medienseite her bewusst fertig gemacht werde, und zum «Blick», wo er postwendend als beleidigte «LeberwURSt» karikiert worden ist:

Wahnsinnig, wie viele SMS und Mails ich daraufhin bekomme habe. Überrascht bin ich von dem allem nicht. Ich habe versucht, ehrliche Antworten zu geben. Jetzt kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, wer hier dünnhäutig ist. Eines muss ich aber schon sagen: Die Kritik wegen der Champions League habe ich nie beanstandet. Mir ist es ums Ganze gegangen, um die Summe der Berichterstattung.

Das soll eine beleidigte Leberwurst sein – der «Blick» karikiert FCB-Trainer Urs Fischer. (Bild: blick.ch)

Georg Heitz dazu:

Mediensprecherin Andrea Roth und ich haben uns nach der «Blick»-Veröffentlichung gesagt, jetzt müssen wir den Trainer trösten. Aber wir haben ihn in bestem Zustand vorgefunden. Ich fand die Karikatur eigentlich gelungen, woraufhin Urs Fischer erwidert hat – und ich muss ihm im Nachhinein Recht geben: Nein, so abstehende Ohren habe er nicht. Nochmal: Jeder darf seine Meinung äussern. Aber beide Seiten, sowohl Medien als auch Trainer, sollten auch mal einstecken können. Offenbar hat man sich beim «Blick» angegriffen gefühlt.

Urs Fischer zum ersten Spiel nach der Winterpause gegen Lugano:

Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, und für die Spieler waren das zum Teil harte fünf Wochen, in denen sie gut und sehr konzentriert trainiert haben. Es ist wichtig, dass es jetzt wieder um Punkte geht. Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft von der ersten Sekunde an parat ist und bin auch überzeugt davon. Aber wo wir genau stehen, darüber wird der erste Match gegen Lugano Aufschluss geben. Danach werden wir schlauer sein.

Urs Fischer zu den zwölf Punkten Vorsprung in der Tabelle und dazu, seiner Mannschaft immer wieder ins Gewissen zu reden, dass noch nichts gewonnen ist:

Es gab absolut keinen Grund, die Mannschaft daran zu erinnern, um was es geht. Etwa, weil sie nachlässig gearbeitet hätte. Sie hat so gearbeitet, wie man sich das als Trainer vorstellt. Es geht darum, die Mannschaft daran zu erinnern, dass zwölf Punkte schnell verspielt sind. Es gab Meisterschaften in der Vergangenheit, wo 11 oder 13 Punkte Vorsprung nicht gereicht haben.

«Wie definiert man denn: Junge einbinden? Wer definiert, wie Spieler sich entwickeln?»

Urs Fischer zur Kritik, er lasse zu wenig Junge spielen

Urs Fischer zur Frage, ob er nach der Kritik an ihm im anstehenden halben Jahr etwas gutzumachen habe:

Man will sich immer beweisen und es so gut wie möglich machen. Das ist der Anspruch des FC Basel, von der Mannschaft und natürlich auch der Anspruch von mir als Trainer. Man versucht gewisse Sache, die man vielleicht nicht so gut gemacht hat, zu verbessern, sei es persönlich als Trainer oder als Mannschaft auf dem Platz. Leider ist es nicht möglich, alle zufrieden zu stellen.

Urs Fischer zur immer wieder vorgebrachten Kritik, dass er den jungen Spielern zu wenig Einsatzzeit verschafft:

Wie definiert man denn: Junge einbinden? Wer definiert, wie Spieler sich entwickeln? Ich musste lesen, bei uns habe sich kein Spieler weiterentwickelt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich Eder Balanta absolut entwickelt hat. Und zwar zum Guten. Und ich hätte noch das eine oder andere Beispiel. Aber wer definiert das? Dementsprechend reagiere ich manchmal, versuche meinen Standpunkt klarzumachen, und das hat nichts mit Dünnhäutigkeit zu tun. Vorbesprechung: FCB-Trainer Urs Fischer (links) und Sportdirektor Georg Heitz am Freitag bei der Medienrunde vor dem ersten Meisterschaftsspiel des Jahres 2017 gegen Lugano. (Bild: Urs Lindt/freshfocus)

Georg Heitz zur immer wieder geäusserten Kritik, beim FC Basel bekämen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu wenig Chancen:

Eigene jungen Spieler einsetzen zu können bedingt, dass er parat ist, und es bedingt auch eine Kaderzusammenstellung, in der Junge entsprechend Platz haben. In einer Mannschaft gibt es gewisse Hierarchien, und auf erfahrene Spieler ist man angewiesen, wenn man Ziele wie der FC Basel hat. Man macht es sich ein bisschen einfach, wenn man das einfach auf die Formel herunter bricht: Der Fischer bringt keine Jungen aus der eigenen Nachwuchsabteilung.

Urs Fischer zu den Perspektiven eines Jungen wie Manuel Akanji, der nach seinem Kreuzbandriss zurück ist:

Ich versuche ihm so viele Einsatzzeit wie möglich zu verschaffen. Er ist sehr gut zurückgekommen, ist in Top-Verfassung und hat in den Testspielen seine Ambitionen angemeldet. Er hat seine Qualitäten auf der Innenverteidigerposition, da liegt seine Zukunft. Er hat alles, was ein moderner zentraler Verteidiger mitbringen muss, und er ist sehr schnell und hat eine unglaubliche Explosivität.

Urs Fischer dazu, ob Blas Riveros nach seiner Teilnahme an der südamerikanischen U20-Meisterschaft zur Verfügung steht…

Blas hat natürlich nicht alles mitbekommen, was wir in den letzten Wochen trainiert haben. Er muss parat sein, weil wir auf den Aussenverteidigerpositionen knapp besetzt sind, und er wird gegen Lugano im Aufgebot sein. Ob es dann in die Startelf reicht oder nicht, werden wir am Samstag sehen.

Urs Fischer dazu, ob Raoul Petretta aus der U21 gegen Lugano spielt:

Er hat schon häufiger mit der ersten Mannschaft trainiert und dabei vieles richtig gemacht. Also wussten wir, dass wir einen valablen Spieler haben, der die Lücke auf der linken Seite schliessen kann. Er hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er zu Höherem berufen ist und die Super League zum Thema werden könnte. Er hat einen sehr guten linken Fuss, ein gutes Stellungsspiel, und er hat in der Spieleröffnung einen guten Pass. Nur an der Stabilität im Spiel muss er noch arbeiten, das sind Erfahrungen, die er sammeln muss, und deshalb wäre es gut, wenn er mal anfangen würde.

Kandidat für ein Debüt in der ersten Mannschaft: Raoul Petretta aus der U21 (hier im Testspiel gegen Esbjerg) könnte gegen Lugano als Linksverteidiger auflaufen. (Bild: 50 Giuseppe Esposito)

Georg Heitz zur Frage, ob das schon mit einem Umdenken im Verein zu tun hat:

Jetzt werden erst einmal diejenigen die Chance bekommen, die bisher hinten anstehen mussten. Wer die letzten Jahre verfolgt hat, der weiss, dass wir im Herbst aufgrund der Ballung der Spiele immer ein etwas grösseres Kader hatten als im Frühling. Die Abgänge von Birkir Bjarnason und Jean-Paul Boëtius als neue Politik zu interpretieren, geht mir zu weit.

Urs Fischer auf Frage, wie weit Kevin Bua oder Dereck Kutesa sind, die zu jenen Spielern zählen, die bisher – auch verletzungsbedingt – nicht viel Einsatzzeit erhalten haben:

Im Moment haben wir keine verletzten Spieler, also könnte ich jeden bringen. Wichtig war, dass Kevin Bua und Dereck Kutesa endlich mal eine Vorbereitung ohne Beschwerden mitmachen konnten. Kutesa benötigt zwischendurch immer noch Behandlung an seinem Knie, aber er ist auf einem guten Weg, ebenso wie Bua. Auch er wird zu Minuten kommen.

«Es gibt noch 18 Spiele und es wird 18 mal für uns gefährlich werden, auch wenn das viele vielleicht nicht so sehen.»

Urs Fischer

Georg Heitz zur Frage, ob der FCB noch Spieler ausleihen wird:

Die Transferperiode für Schweizer U21-Spieler läuft noch bis Ende März. Es ist gut möglich, dass wir den einen oder anderen noch ausliehen. Interesse an zwei, drei Spielern gibt es.

Urs Fischer zur Frage, wie er die Konkurrenz beobachtet hat und welcher der Verfolger dem FCB noch gefährlich werden könnte:

Es gibt noch 18 Spiele und es wird 18 mal für uns gefährlich werden, auch wenn das viele vielleicht nicht so sehen. Jeder will den FC Basel schlagen, und wir werden gefordert sein. In der Vorrunde ist das nur einer Mannschaft gelungen, und dann hat man ja gesehen, was passiert. Wenn wir unseren Job richtig machen, werden wir keinen Verfolger haben.

Urs Fischer zum ersten Gegner FC Lugano, bei dem es einige personelle Veränderungen gab, unter anderem mit Paolo Tramezzani einen neuen Trainer:

Was wir mitbekommen haben, hat sich nicht viel verändert. Vielleicht gewisse Laufwege, das Verhalten von einzelnen Spielern. Aber bei der Grundordnung gehen wir davon aus, dass die Mannschaft in einem 4-3-3 antreten wird oder 4-1-4-1, je nach dem, wie man das anschaut. Es ist ein Gegner, der vor allem in Zone 2 sehr aggressiv ist und eine unheimliche Qualität in der Umschaltphase nach vorne hat. Darauf müssen wir gut vorbereitet sein.

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar