4.2.2017, 18:18 Uhr

Der Ball rollt wieder – das Wichtigste zum Schweizer Fussball

4.2.2017, 18:18 Uhr

Was sich in der Winterpause bei den zehn Super-League-Clubs getan hat – kurz und knapp zusammengefasst. Dazu ein paar Lesefrüchte aus den vergangenen Tagen rund um die Liga und den FC Basel, der an diesem Samstag (20 Uhr) gegen Lugano beginnt. Von Christoph Kieslich

Hoffnungsträger beim ersten Gegner des FC Basel: Armando Sadiku, vom FC Zürich ausgeliehener Torjäger. (Bild: Keystone/CARLO REGUZZI)

Mit ein paar neuen, darunter altbekannten Gesichtern nimmt die Super League die zweite Saisonhälfte in Angriff. Die grösste Fluktuation haben der FC Sion, die Grasshoppers, der FC St. Gallen hinter sich – und der FC Lugano, der erste Gegner des FC Basel. Die Tessiner sind auch die einzigen, die mit einem neuen Trainer ins neue Jahr gegangen sind.

Paolo Tramezzani, ein früherer Abwehr-Haudegen mit über 220 Spielen in Serie A und B, hat Andrea Manzo ersetzt. Der 46-Jährige Tramezzani, fünf Jahre lang Assistent von Gianni Di Biasi im albanischen Nationalteam, kann im Kampf gegen den Abstieg auf den Torriecher von Armando Sadiku setzen. Der Albaner, erneut vom FC Zürich ausgeliehen, war bereits vergangene Saison im Trikot des FC Vaduz hilfreich. Und von 2012/13 datiert Sadikus erste Zwischenstation beim FC Lugano mit der beeindruckenden Quote von 23 Toren in 46 Spielen.

Källströms Abgang, Barnettas Heimkehr

Mit Ausnahme des grösseren Revirements bei den Grasshoppers mit dem wie eine Flucht wirkenden Abgang von Kim Källström zeichnete sich der Transferwinter vor allem durch eines aus: relative Ruhe. Zwei Vereine verzeichneten keine Abgänge (Luzern, Lausanne) und gleich vier verzichteten auf Zuzüge, darunter auch Leader FC Basel (siehe Auflistung unten).

Das Ausrufezeichen für Saisonteil 2 setzte bereits im Herbst der FC St. Gallen mit der Bekanntgabe der Rückkehr von Tranquillo Barnetta. Der hat sein letztes Spiel in Philadelphia bestritten und der im letzten Augenblick noch aufgesprungene Sejad Salihovic, ebenfalls bundesligaerprobt, in Peking. Den Lakmustest gibt es gleich zum Auftakt beim FC Vaduz, gegen die St. Galler in zehn Super-League-Duellen noch kein einziges Mal gewinnen konnten.

Quelle: sfl.ch Die Winter-Transfers der Super League Club Zugänge Abgänge FC Basel keine Birkir Bjarnason (Aston Villa/ENG), Jean-Paul Boëtius (Genk/BEL) Young Boys keine Yuya Kubo (Gent/BEL) FC Sion Noah Berchtold (U21), Karim Bertelli (U21), Frederico Ambrosio Da Costa (U21), Ivan Lurati (Chiasso), Nikola Milosavljevic (Chiasso), Bastien Toma (U21) Ebenezer Assifuah (Le Havre), João Castanheira (Sierre), Lukas Cmelik (Zilina/SVK), Theofanis Gekas (Sivasspor/TUR), Petit-Pelé Mboyo (Cercle Brugge/BEL), Vincent Sierro (Freiburg/GER) FC Luzern Lucas (Le Mont) keine Grasshoppers Nedim Bajrami (U21), Emil Bergström (Rubin Kazan/RUS), Gion Chande (Vaduz), Patrick Olsen (Lens/FRA), Petar Pusic (U18), Arijan Qollaku (U21) Harun Alpsoy (Antalyaspor/TUR), Alexandre Barthe (Universitatea Craiova/ROM), Kim Källström (?), Benjamin Lüthi (Rücktritt), Mateo Matic (Schaffhausen), Jean-Pierre Rhyner (Schaffhausen) FC St. Gallen Tranquillo Barnetta (Philadelphia Union/USA), Sejad Salihovic (Beijing Renhe/CHI) Albert Bunjaku (Erzgebirge Aue/GER), Seifedin Chabbi (Sturm Graz/AUT), Marcel Herzog (Rücktritt), Steven Lang (Schaffhausen), Mario Leitgeb (Wolfsberger/AUT) Lausanne-Sport Taye Taiwo (Helsinki/FIN), Xavier Tomas (Bnei Yehuda/ISR) keine FC Lugano Paolo Tramezzani (Trainer)

Carlinhos Jr. (Botafogo PB/BRA), Gioele Franzese (Chiasso), Bruno Martignoni (Aarau), José Machin «Pepin» (Trapani/ITA), Armando Sadiku (Zürich) Andrea Manzo (Trainer)

Rodrigo Aguirre (Nacional Montevideo/URU), Simone Belometti (Chiasso) FC Thun keine Carlinhos (Estoril Praia/POR) FC Vaduz keine Gion Chande (Grasshopper), Ali Messaoud (NEC Nijmegen/NED)

