Kamerun mit Jacques Zoua folgt Ägypten in den Final

¶ Das Cristina Branco Quartett und das Duo Paier-Valcic begeisterten in der Basler Martinskirche. Ihr freier Umgang mit Fado und Tango ist wagemutig und wegweisend.Von Stefan Franzen. Weiterlesen

«Manchester by the Sea» & «Live by Night»

¶Mit «Manchester by the Sea» und «Live by Night» gibts ab heute eine doppelte Portion Affleck im Kino zu sehen: Die Brüder Ben (44) und Casey (41) besetzen die jeweiligen Hauptrollen – und zeigen uns, wie der kleine Bruder dem grossen plötzlich den Rang streitig macht.Von Ronja Beck. Weiterlesen