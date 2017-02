FC Basel

3.2.2017, 04:50 Uhr

Der Griff nach dem zweiten Stern und etliche offene Fragen

Leicht verschlankt, aber mit immensem Vorsprung geht der FC Basel in zweite Saisonhälfte. Trainer Urs Fischer mahnt die Nachwuchsspieler zu Geduld, und die Clubführung um Präsident Heusler macht sich Gedanken um ihre Zukunft. Von Christoph Kieslich

Am vergangenen Montag gab es für den FC Basel zur Abwechslung mal nichts zu erben. Bei der Preisverleihung der Swiss Football League in Luzern gingen die Auszeichnungen nach Bern und Zürich oder in die Romandie. FCB-Goalie Tomas Vaclik und seine Teamkumpanen Michael Lang, Marek Suchy und Matias Delgado wurden zwar von den Profikollegen und Journalisten in die «Golden 11» gewählt, aber die Würdigungen mit einem gewissen Renommee gingen am Meister vorbei.



Darüber muss man sich aus FCB-Sicht nicht weiter grämen. Guillaume Hoarau («Best Player») ist eine ebenso prägende Figur bei YB wie sie der ebenfalls nominierte Delgado in Basel ist, und Fabio Celestini («Best Coach») hat Spuren hinterlassen als derjenige, der Lausanne mit erfrischendem Fussball zurück in die oberste Liga geführt hat. Und man muss eine solche Award Night auch nicht zu hoch hängen.



Im Fall von Urs Fischer darf man sich aber schon fragen, was man mehr tun kann als eine Mannschaft über ein komplettes Jahr hinweg auf Platz 1 zu coachen, 36 Runden lang, erstmals einen Meistertitel zu feiern und den nächsten fast schon im Sack zu haben. Vor zwei Jahren wurde Fischer noch als Büezer beim FC Thun gefeiert und zum Trainer des Jahres gewählt.

(Bild: Screenshot transfermarkt.ch)

Vermutlich mag man dem FC Basel einfach nicht mehr alles gönnen. Jedenfalls hat sich eine eigenartige Dynamik in Gang gesetzt in Basel und in der Fussball-Schweiz. Da könnte Fischer auch kopfstehen und seine Spieler auf dem Platz Purzelbäume schlagen lassen – den Überdruss und das latente Gemäkel am Serienmeister und an seinem Cheftrainer scheint man nicht mehr einfangen zu können.

Zwei Abgänge, aber kein Fachkräftemangel

Einzuholen ist Fischers Mannschaft in der Super League auch in dieser Saison eigentlich nicht mehr. Mit zwölf Punkten Vorsprung müsste der FCB schon eine Niederlagenserie ohne Vergleich hinlegen. Oder es tut sich auf den Trainingsfeldern in der Brüglinger Ebene ein Schlund auf und verschlingt die halbe Mannschaft. Am besten mitsamt Trainer – werden sich zumindest einige in Basel wünschen.

Dieser Urs Fischer wird jedenfalls mit einer leicht verschlankten Mannschaft am Samstag im ersten Heimspiel gegen den FC Lugano die Meisterschaft fortsetzen. Birkir Bjarnason lässt seine Haare nun in England wehen, wird – zumindest in der Form der ersten Saison in Basel – als «sehr intelligenter Spieler» (Fischer) fehlen, hat aber bei rund einer Million, die der FCB beim Kauf bezahlte und den umgerechnet rund drei Millionen Franken, die nun von Aston Villa hereinfliessen, unter dem Strich ein schönes Transferplus ergeben. Und bei Aston Villa, eine Stufe unter der Premier League, hat der Isländer einen Vertrag, von dem er in der Schweiz nur hätte träumen können. Nicht mehr dabei: Jean-Paul Boëtius (links) ist nach Genk in Belgien ausgeliehen, Birkir Bjarnason ist fix zu Aston Villa gewechselt und beschert dem FCB ein schönes Transferplus. (Bild: Keystone)

Eher unter Ballast abwerfen fällt die Leihgabe von Jean-Paul Boëtius, der das nächste halbe Jahr beim Europa-League-Sechzehntelfinalisten Genk ist. Der Niederländer hat in Basel den Durchbruch nicht geschafft. Dafür werden jetzt andere Vorfahrt erhalten. Mohamed Elyounoussi sowieso. Der Norweger hat sich in der Vorbereitung in prächtiger Spiellaune präsentiert. Dazu kommen als Flügelspieler Kevin Bua und Dereck Kutesa hinzu. Von Fachkräftemangel auf diesen Positionen kann also keine Rede sein.

«Wenn einer parat ist, wird er auch spielen.»

Urs Fischer über den Einsatz von Nachwuchskräften

Ob von den Jungen aus der U21, die mit im Trainingslager waren, jemand zum Zuge kommt, ist offen. Der knapp 20-jährige Raoul Petretta hat sich als valable Alternative angeboten, falls Verteidiger Blas Riveros nach seinem U20-Championat in Südamerika noch ein paar Trainingstage fehlen sollten. Der Paraguayer darf übrigens auch noch unter jung eingestuft werden: Er feiert am Tag vor Beginn der zweiten Saisonhälfte seinen 19. Geburtstag.

FCB-Trainer Urs Fischer. (Bild: Keystone/PETER SCHNEIDER)

«Ich bin mit allen jungen Spielern zufrieden. Sie haben Ambitionen und ihre Visitenkarten abgegeben. Aber es gibt noch ein paar Sachen, an denen gearbeitet werden muss. Deshalb: schön geduldig bleiben», hat Urs Fischer nach dem letzten von fünf Testspielen (vier Siege) gesagt und grundsätzlich angemerkt: «Es kommt mir manchmal so vor, als ob die Leute das Gefühl haben, dass wir keine Jungen einsetzen wollten. Doch wenn einer parat ist, dann wird er auch spielen.»

Noch greift also beim FC Basel kein neuer Jugendstil wild um sich. Aber der für den Nachwuchs zuständige Vize-Präsident Adrian Knup hat schon zu verstehen gegeben, dass die Durchlässigkeit von unten nach oben genauer angeschaut wird. Einen schönen Erfolg hat die Talentschmiede aktuell erreicht: In der Youth League der Uefa hat sich die U19 mit Trainer Raphael Wicky in der Gruppe mit Arsenal, PSG und Razgrad behauptet und spielt am 8. Februar in einer Playoff-Begegnung bei Rosenborg Trondheim um die Achtelfinals.

Höhepunkt im Cup

Bei der ersten Mannschaft steht – abgesehen von der Gelb-Sperre, die Taulant Xhaka im ersten Spiel absitzt – eine Elf, die sich in der Vorbereitung abgezeichnet hat mit Vaclik im Tor, mit Lang, Suchy, Balanta, Riveros (Petretta) in der Verteidigung, mit Zuffi und Fransson im defensiven Mittelfeld, mit Delgado zentral davor, mit Steffen und Elyounoussi auf den Seiten – und mit Andraz Sporar als Angriffsspitze. Es würde jedenfalls nicht wundern, wenn der Slowene nach verletzungsbedingten Anlaufschwierigkeiten in Basel die Chance erhielte vor den Routiniers Marc Janko und auch vor dem besten FCB-Torschützen der ersten Halbserie, Seydou Doumbia.

Vorfahrt beim FC Basel in der zweiten Halbserie für Mohamed Elyounoussi, Kevin Bua und Andraz Spoar (von links). (Bild: Keystone/Freshfocus)

Wenig bis nichts spricht also dafür, dass der achte Titel en suite in Gefahr geraten könnte, und rein sportlich gesehen findet Bernhard Heusler: «Wir sind auch schon unter viel schlechteren Vorzeichen in die Rückrunde gestartet.» Für den FCB-Präsidenten wäre es dennoch ein entspannendes Gefühl, wenn die Mannschaft «in den ersten vier, fünf Runden den Vorsprung mindestens halten oder sogar ausbauen kann».

Nach der vierten Runde (mit den Gegnern Lugano, Thun, Lausanne und Luzern) steht ein echter Höhepunkt des Frühjahrs an. Da der FCB erstmals seit 2010 nicht europäisch überwintert hat, ist der Viertelfinal im Schweizer Cup die Herausforderung schlechthin. Und das am 2. März daheim gegen den Erzrivalen FC Zürich. Der Vorverkauf läuft bereits (bis dato 12'000), der FCB hat moderate Preise angesetzt, neben dem Gäste-Fanblock zwei Sektoren in der Gellertkurve für den Ticketverkauf in Zürch freigegeben und hofft auf ein Fussballfest gegen den in der Challenge League auf Rückkehrkurs steuernden FCZ.

Der Griff nach dem zweiten Stern

Der Cup, den der FC Basel letztmals 2012 gewonnen hat, und damit verbunden das Double ist das Ziel. Der Meistertitel brächte den Einzug in die Champions League, die letzte direkte Teilnahme für vielleicht lange Zeit, wenn die anstehenden Reform greifen. Ausserdem greift der FCB nach den Sternen. Ein zweiter über dem Vereinsemblem auf der Trikotbrust steht ihm zu, wenn er den 20. Schweizer Meistertitel gewonnen hat. Ein Symbol zwar nur, aber eines, das emotional besetzt ist. Eines, mit dem der FCB unter anderem seinen Jahreskartenverkauf beworben hat.

Den Zwischenstand – rund 22'000 bis Ende Januar – empfindet Heusler als «sehr erfreuliche Zahl». Gerade vor dem Hintergrund der überschaubaren Begeisterung, die die Rotblauen im Herbst entfachen konnten, und einer konstant hohen Zahl an sogenannten No-Shows bei den Heimspielen. Die Kundschaft, der zahlende Fan, ist dem FC Basel also treu, aber die Geister, die gerufen wurden, ist der prosperierende Club noch nicht los.

Der FCB wird für 2016 neue Rekorde aufstellen, von rund 20 Millionen Franken Gewinn bei 120 Millionen Umsatz ist die Rede. Doch diese Erfolgsmaschinerie bringt Erwartungshaltungen und Identifikationsfragen mit sich, die über Positionen wie jene des Trainers weit hinausgehen.

«Wir sind offen für neue Ideen, die auch mit neuen Köpfen verbunden sein können.»

Bernhard Heusler

Einer Grundsatzdiskussion hat Heusler im Juni vorigen Jahres bereits den Boden bereitet. Damals legte die Clubführung, die identisch ist mit dem Verwaltungsrat der FC Basel AG und der Holding AG, das Gewicht ihres Stimmrechts über 75 Prozent der AG-Anteile zurück in die Hände des Vereins und seiner Mitglieder mit ihren 25 Prozent. De facto bestimmt dadurch die Generalversammlung über die Zukunft des FCB. Die Anzahl dieser Mitglieder hat sich mit der Werbeoffensive des vergangenen Jahres auf 8200 fast verdreifacht.

Deshalb darf man gespannt sein, wie der FCB Zukunfts- und Strategiefragen beantwortet. «Wir stehen dafür, wie der FC Basel jetzt geführt wird. Es ist die einzige Strategie, die wir als Clubführung glaubwürdig vertreten können», sagte Bernhard Heusler vor einem halben Jahr. Und gegenüber der TagesWoche betont er im Februar 2017: «Wir sind offen für neue Ideen, die auch mit neuen Köpfen verbunden sein können.»

Das deutet darauf hin, dass in diesem Frühjahr mehr anstehen könnte, als Titel zu verteidigen oder zu gewinnen. Wie sagte Heusler damals bei der Generalversammlung auch: «Es ist kein Geheimnis, dass diese Clubleitung höchstwahrscheinlich mehr oder weniger gleichzeitig zurücktreten wird.» Eine Clubleitung, die sich zuletzt immer häufiger selbst die Frage gestellt hat, wie der FC Basel den Fussballfreunden noch Freude bereiten kann. Und die schlüssige Antwort darauf noch nicht gefunden hat.

