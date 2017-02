«Knack den Kiesel 5.0»

1.2.2017, 13:11 Uhr

Unser Tippspiel ist wieder am Start

1.2.2017, 13:11 Uhr

Am Samstag geht es los: «Knack den Kiesel», das Fussball-Tippspiel der TagesWoche rund um die Super League und den FC Basel beginnt und feiert mit seiner zehnten Staffel ein klitzekleines Jubiläum. Von TaWo

Nachfolger des legendären «Schlag den Raz»: das TagesWoche-Tippspiel «Knack den Kiesel». (Bild: Nils Fisch)

Ohne europäische Spiele scheint es diesmal gar nicht so schwer, Tippkönig bei der TagesWoche zu werden: 18 Runden in der Super League sind bis zum Saisonende am 2. Juni zu tippen und dazu ein Cup-Spiel – mindestens, muss man dazu sagen.

Los geht es am Samstag, 4. Februar, wenn die Super League um 17.45 Uhr mit GC-Thun fortgesetzt wird. Bis dahin muss der erste Tipp gesetzt sein, und um 20 Uhr wird die Partie Basel-Lugano angepfiffen.

Zu den Meisterschaftsspielen hinzu kommt der Viertelfinal im Schweizer Cup, wenn der FCB am 2. März den FC Zürich empfängt, und wie immer halten wir drei Bonusfragen parat, für deren Beantwortung bis 10. Februar Zeit ist und die jeweils 10 Extrapunkte einbringen.

Der Preis ist heiss

Der Preis ist wie immer heiss: Ein Abendessen mit unserem Sportredaktor und Tippspiel-Namensgeber Christoph Kieslich, der im Spätjahr hinter dem aktuellen Tippkönig Thomas Eichholzer alias «Tomturbo» nach einem rauschenden Schlussspurt noch auf Platz 4 geklettert ist.

«Jetzt liegt die Latte hoch», lässt sich Kieslich zitieren nach seinem besten Ergebnis seit Erfindung von «Schlag den Raz» und «Knack den Kiesel» vor fünf Jahren. Somit ist diese Staffel bereits die zehnten und eine kleine Jubiläumsausgabe, bei der Ex-Kollege Florian Raz (Herbstplatzierung: 59) aber mal so richtig liefern muss.

Die TagesWoche würde sich jedenfalls freuen, alle bisherigen TipperInnen wieder begrüssen zu dürfen. Und gegen Weitersagen, Weiterleiten, Verlinken haben wir auch nichts einzuwenden. In diesem Sinne wünschen wir viel Vergnügen und Tippglück!

» «Knack den Kiesel 5.0»