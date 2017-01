FC Basel

31.1.2017

Jean-Paul Boëtius auf dem Sprung zum KRC Genk

Es gibt kaum noch Zweifel: Der FC Basel verleiht nach Jean-Paul Boëtius nach Belgien. Der KRC Genk holt den Mittelfeldspieler als Ersatz für Leon Bailey, der sich Bayer Leverkusen anschliesst. Von TaWo

Trumpfte vor allem im Cup gegen schwächere Gegner auf: Jean-Paul Boëtius, hier im Einsatz gegen den FC Tuggen. Er erzielte seine drei Tore in der laufenden Saison alle im Cup. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Kurz vor Schluss des internationalen Transferfenster kommt das Kader des FC Basel doch noch einmal etwas in Bewegung: Wie die belgische Website «HNL.be», die niederländische «ad.nl» sowie mehrere weitere Quellen berichten, steht Jean-Paul Boëtius vor einem Wechsel zum KRC Genk (Koninklijke Racing Club Genk).

Der Mittelfeldspieler des FC Basel soll dort Leon Bailey ersetzen, den sich gerade Bayer Leverkusen geschnappt hat:

"Wir versuchen mittel- und langfristig zu planen - unabhängig von Siegen und Niederlagen." - Rudi #Völler



👕⚫️🔴9️⃣👉 https://t.co/eqiwv64H2r pic.twitter.com/vWBJRCoCWI

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31. Januar 2017

Der Beschrieb des Jamaikaners von Rudi Völler passt eigentlich Eins-zu-Eins auf den Niederländer des FCB. Theoretisch, zumindest. Boëtius kam mit diesen Attributen ausgestattet von Feyenoord Rotterdam nach Basel und viele erhofften sich den erneuten Durchbruch des 22-Jährigen. Allerdings schaffte er diesen in Basel nicht: Einerseits kam ihm Verletzungspech in die Quere, andererseits überzeugte er aber auch bei seinen 25 Einsätzen für den FCB nur selten.

Wie es in den Medienberichten heisst, ist ein Leihgeschäft geplant. Vom Wechsel erhoffen sich wohl alle drei Seiten das Beste für den Mittelfeldspieler: Boëtius trifft bei Racing Genk auf Albert Stuivenberg, seinen ehemaligen Trainer in der U17 der niederländischen Nationalmannschaft, wie «Voetbal International» berichtet. Stuivenberg hat seinen Job bei Genk erst Ende Dezember angetreten.

Es ist nicht das erste Mal, dass andere Clubs Interesse an Boëtius in Basel deponiert haben: Nach dem der Niederländer schon das eine oder andere Angebot ausgeschlagen hat, scheint der KRC Genk nun die passende Adresse zu sein. Die Belgier stehen in der Europpa League in den Sechzehntelfinlas und treffen dort auf den rumänischen Gegner Astra Giurgiu. In der laufenden Meisterschaft ist Genk in der Pro League nur im Mittelfeld platziert.

Der FC Basel hat den Wechsel noch nicht bestätigt. Eine Anfrage blieb bisher unbeantwortet. Aber dies dürfte nur eine Frage der Zeit sein:

FOTO | Boëtius gespot met Genk-directeur Dimi de Condé. Medische keuring nu gaande. Genk onderhandelt met FC Basel over huur. (via @hbvl) pic.twitter.com/k5UKkGCjHz — Feyenoordpings 🔴⚪️ (@feyenoordpings) 31. Januar 2017

Die Leistungsdaten von Jean-Paul Boëtius in der laufenden Saison: