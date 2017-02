¶ Im Schatten der Unternehmenssteuer-Vorlage wird am 12. Februar auch über den Fonds für die Finanzierung der Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) abgestimmt. Obwohl die Vorlage die Handschrift der starken Autolobby in den eidgenössischen Räten trägt, köchelt der Widerstand von links-grüner Seite nur auf Sparflamme.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen

Zuwanderung

¶ Auch der Bundesrat will die Schweiz aus der europapolitischen Sackgasse führen. Er hat am Mittwoch zwei mögliche Gegenvorschläge zur Rasa-Initiative in die Vernehmlassung geschickt. Übersichtlicher wird die Europapolitik dadurch nicht. Von sda. Weiterlesen