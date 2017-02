Mauerbau in Mexiko

4.2.2017, 04:50 Uhr

Trump treibt Flüchtlinge in eine tödliche Falle

Donald Trump will Migranten aus den USA fernhalten. Seine Mauer zu Mexiko macht aber vor allem eines: das Land zu einem Friedhof. Eine Reportage von der Grenze. Von Cedric Rehman

Heute ist ein schlechter Tag für die Kojoten. Die Menschenschmuggler lehnen sich an ihre Pick-ups und rauchen, während «die Bestie» vor einer Fabrik im Ort Ramos Arizpe zum Stehen kommt. Auf den Waggons des «Zuges des Todes» kauern nur ein paar armselige Gestalten. Wie lange sie dort gesessen haben, lässt sich schwer einschätzen.

Vielleicht sind sie schon in der mexikanischen Stadt Tapachulas an der Grenze zu Guatemala auf den Güterzug aufgestiegen, der Mais oder Maschinen transportieren sollte, aber keine Menschen. Oder ihr Weg führte sie ein Stück weit mit dem Bus Richtung Norden, bevor ihnen das Geld ausging und ihnen nichts anderes blieb als der Rücken der Bestie.

Sie sehen alle abgerissen aus. Es ist für die Menschenschmuggler offensichtlich, dass sie kein Geld für den weiteren Transit in die USA haben. Die ersten Kojoten drücken also ihre Kippen mit den Stiefeln aus und steigen wieder in ihre Autos. Die Flüchtlinge auf den Waggons werfen ihre Habseligkeiten herunter und springen hinterher.

Auf dem Weg ins gelobte Land lauern die Zetas, Mexikos grausamstes Kartell. Es fordert Tribut oder tötet.

Die Männer sind nur eine Handvoll von insgesamt einer halben Million, die jährlich aus Mittelamerika nach Mexiko fliehen. Sie wollen es irgendwie über die Grenze in das gelobte Land USA schaffen. Eine Hoffnung, die mit jedem Tag, den Donald Trump im Weissen Haus ist, schwindet.

Trump verliert keine Zeit und hat bereits das Dekret zum Bau seiner im Wahlkampf versprochenen Mauer an der Grenze zu Mexiko unterzeichnet. Die Flüchtlinge fürchten nun, dass die ihre abläuft. Dabei sind diejenigen, die Ramos Arizpe erreicht haben, schon fast gesegnet.

Auf dem Weg lauern die Zetas, Mexikos grausamstes Kartell. Es fordert Tribut oder tötet. Es warten die offenen Gruben im Sand der Wüste, die ungezählten Massengräber, in denen die Zetas mittellose Migranten verscharren. 300'000 Entführungen seit 2010, ohne dass etwas über den Verbleib der Verschwundenen bekannt ist. Das sagen mexikanische Experten. Es sind aber nur Zahlen, die auf Schätzungen beruhen. Alles ist unberechenbar auf dieser Route. Nur, dass die Bestie Richtung Norden kriecht, ist sicher.

Die USA wollen jetzt das letzte Stück der Reise mit einem Betonwall versperren. Also gilt es, keine Zeit zu verlieren. Flüchtlinge, die keinen Peso in der Tasche haben, machen sich in Ramos Arizpe zu Fuss auf in die 20 Kilometer entfernte Stadt Saltillo. Dort unterhält die Kirche eine Flüchtlingsunterkunft. Es warten warme Mahlzeiten, ein Bett, eine Gelegenheit, sich zu waschen. Was macht da ein Fussmarsch schon, jetzt, wo sie der Bestie entkommen sind.

«Wenn Trump ernst macht, landen bei uns demnächst Millionen Menschen, die wir nicht versorgen können», sagt Padre Pantoja. (Bild: Cedric Rehman)

Padre Pedro Pantoja liebt Gott im Land der Zetas. Seine Flüchtlingsunterkunft liegt in Saltillo, mit über 700'000 Einwohnern die grösste Stadt im nördlichen Bundesstaat Coahuila. Vor vier Jahren gelang es der Armee hier, die Kämpfer des grausamsten Kartells Mexikos zu vertreiben.

Der Padre atmet auf, als er hört, dass an diesem Tag weniger Flüchtlinge angekommen sind, als in den vergangenen Tagen. Seine «Casa de Migrantes» an einer staubigen Strasse im Süden von Saltillo platzt ohnehin schon aus allen Nähten. Die Betten im Schlafsaal sind voll, und die Unterkunft muss drei Mahlzeiten bereiten für immer mehr Münder, die hungrig sind.

300'000 Menschen sollen seit 2010 in Mexiko spurlos verschwunden sein, wie viele hier in der Wüste verscharrt liegen, weiss niemand. (Bild: Cedric Rehman)

«Alle wollen noch rüber über die Grenze, bevor Trump seine Mauer baut», sagt der Padre. Dabei gäbe es keine sinnlosere Weise, wie der neue US-Präsident Geld verschwenden könnte, sagt der Padre. Und nennt als Beispiel für die Sackgasse, in der die Flucht endet, den nächstgelegenen Grenzort Nuevo Laredo am Südufer des Rio Grande. Auf der amerikanischen Seite würden Drohnen über der Wüste fliegen und es gebe Sensoren im Boden, die Wärme registrieren. Auf der mexikanischen Seite hätten die Zetas das Sagen. Und die würden keinen Flüchtling auch nur in die Nähe der Grenze lassen, der nicht zahlen könne.

Wie viel die Zetas im Moment für einen Transit verlangen? 8000 Dollar, sagt der Padre, und es klingt, als könnte das Kartell auch genauso gut das Zehnfache verlangen, der Effekt bliebe gleich. Es ist das Geld, das im Moment nötig ist, damit die Zetas ihre Kontaktleute bei den US-Grenzbehörden bestechen können. «Das ist der einzige Weg in die USA.» Kaum ein Flüchtling, der es bis nach Saltillo geschafft hat, könne das aber im Moment bezahlen, fügt Padre Pedro hinzu.

Die «Casa de Migrantes» von Padre Pantoja: Die Betten im Schlafsaal sind voll, und die Unterkunft muss drei Mahlzeiten bereiten für immer mehr Münder, die hungrig sind. (Bild: Cedric Rehman)

Auf die Frage, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht an der Grenze Mexikos zu den USA, antwortet der Padre mit einem Hinweis auf seinen Glauben. «Ich bin ein religiöser Mann. Ich trage meine Sorgen zu Gott.» Dann spricht er von einem Krieg, den der neue US-Präsident Mexiko erklärt habe.

Trump wolle zunächst 10'000 kriminelle Mexikaner ausweisen. Neue Soldaten für die Kartelle. Dann will er mit Massendeportationen der Illegalen beginnen. «Wenn er ernst macht, landen bei uns demnächst Millionen Menschen, die wir nicht versorgen können. Wir sind ja jetzt schon mit den Flüchtlingen überfordert, die hier stranden.»

Der Padre verweist auf die mexikanische Wirtschaft, die seit dem Wahlsieg Trumps im November in die Knie gegangen ist. Der Padre sieht einen perfekten Sturm auf sein Land zukommen. Und in dessen Auge würden die Schwächsten feststecken, die Flüchtlinge aus Zentralamerika.

Trump will zunächst 10'000 kriminelle Mexikaner ausweisen. Neue Soldaten für die Kartelle.

Der Honduraner Israel Martinéz (Name geändert) streckt den Arm, als Pantoja seine Schützlinge vor dem Mittagessen bittet, einer möge seine Geschichte erzählen. Damit der Fremde verstehe, dass es sich bei den «Migranten» aus Zentralamerika um Flüchtlinge handelt, die um ihre vom Völkerrecht verbrieften Rechte betrogen werden. Also erhebt sich Martinéz nach der Mahlzeit, setzt sich in einem Büro der Unterkunft auf einen Stuhl.

Der 21-Jährige sieht aus, als würde er auf seinen Henker warten, während er vom Krieg in Mittelamerika erzählt, der allein in Mexiko seit 2006 nach Schätzungen 185'000 Tote gefordert hat. Ungezählte mehr in den südlich gelegenen Nachbarländern wie Honduras. «Ich komme aus Colón im Norden von Honduras, und die Maras haben mich vertrieben.»

«Die Maras haben deinen Bruder erschossen und jetzt wollen sie dich», warnte seine Mutter Martinéz am Telefon.

Israel Martinéz arbeitet in einem Laden, als sein Handy klingelt. Er nimmt ab und hört seine Mutter weinen. «Die Maras haben deinen Bruder erschossen und jetzt wollen sie dich», schreit sie. Israel Martinéz nimmt noch an diesem Tag einen Bus nach Guatemala. Warum die Maras seinen Bruder getötet haben und nun ihn ermorden wollen, die Frage habe er sich gar nicht erst gestellt, erzählt er.

Die Banden, die wie die mexikanischen Kartelle längst paramilitärischen Verbänden gleichen, löschen Familien aus, weil sie etwa in dem Gebiet der einen Mara wohnen, aber der Vater oder die Tochter in dem einer anderen Mara arbeitet. Sie könnten ja Verräter sein.

Da die Polizei in vielen Regionen von Honduras, Guatemala oder El Salvador entweder vor den Maras kapituliert hat oder zu ihrem Handlanger geworden ist, gilt das Gesetz der Mara. Es heisst, dass getötet wird, um jedes Fehlverhalten zu ahnden. Es heisst auch, dass getötet wird, um Terror zu verbreiten. Die Beherrschten sollen nicht einmal mehr auf einen Gedanken kommen, der ihren Herrschern missfallen könnte.

«Ich bin hierher gekommen, um zu überleben», sagt Israel Martinéz. Dass er es bis Saltillo geschafft hat, gleicht einem Wunder. Der 21-Jährige hat gesehen, wie andere Flüchtlinge vom Dach eines Wagons zwischen die Räder gefallen sind. Einem sei der Torso entzwei geschnitten worden, erzählt er. Und irgendwann kamen die Zetas, um ihren Tribut zu verlangen.

Die Kämpfer feuern auf die Dächer des Güterzugs. Flüchtlinge stürzen auf den Boden, wo die Soldaten des Kartells mit Messern auf sie einstechen, erinnert sich Martinéz.

Tausende, soll die von mexikanischen Elitesoldaten 1999 zunächst als Söldnertruppe des Golf-Kartells gegründete paramilitärische Organisation, an Waffen haben. Den Zetas ist es in blutigen Kämpfen mit anderen Kartellen gelungen, die Flüchtlingsroute zu dominieren. Die Menschenschmuggler sind tributpflichtig. Wer nicht zahlt, der stirbt. Flüchtlinge, die sich ohne die im Sold der Zetas stehenden Kojoten auf den Weg nach Mexiko aufmachen, brechen das Gesetz der Organisation. Sie unterschreiben ihr Todesurteil.

Es ist nachts, als die Zetas anrücken. Die Bestie hält an einem Bahnhof. Die Kämpfer feuern auf die Dächer des Güterzugs. Flüchtlinge stürzen auf den Boden, wo die Soldaten des Kartells mit Messern auf sie einstechen. Israel Martinéz stürzt zwischen zwei Wagons und stellt sich tot. Vielleicht bemerkt ihn niemand, weil es dunkel ist. Sicher ist: Irgendwann endet die Raserei. Die Zetas besteigen ihre Autos und fahren davon. Der Zug setzt sich wieder in Bewegung, als wäre nichts geschehen.

Das Zugpersonal, vermutet Martinéz, steht auf der Gehaltsliste der Zetas. Er selbst liegt auf den Gleisen, während der Zug über ihn hinweg rollt. Er macht sich so klein, wie es geht und überlebt. Erst als der Zug schon am Horizont verschwindet, bemerkt er, dass er sich beim Sturz verletzt hat. Ein Mädchen, das die Zetas im Gebüsch übersehen haben, kommt ihm zu Hilfe. Gemeinsam schleppen sie sich zur nächsten Kirche in einem Dorf.

Kaum ist seine Wunde verheilt, steigt Martinéz wieder auf den nächsten Zug des Todes. Er weiss, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Ein Vorwärts gebe es nur, wenn er die Zetas bezahlen könne. Jetzt, wo Donald Trump mit dem Bau der Mauer beginnen will, wisse er, dass keine Zeit zu verlieren ist. Vielleicht sollte er einfach loslaufen in die Wüste, sagt er. «Es ist doch besser, hier zu sterben. Dann habe ich wenigstens versucht, einen Ort zu finden, an dem ich leben kann.»

«Nutzniesser der Politik von Donald Trump werden die mexikanischen Kartelle sein, die am Menschenschmuggel immer mehr verdienen», sagt BBC-Reporter Alberto Najjar. (Bild: Cedric Rehman)

Die Bestie rollt auch durch Saltillo. Sie macht Halt am Güterbahnhof im nahegelegenen Ramos Arizpe und setzt dann ihre Fahrt fort durch die Stadt und wieder hinaus in die Wüste. Der BBC-Reporter Alberto Najjar hört, wie der Güterzug über die Gleise rattert, denn er sitzt auf der Terrasse eines Lokals im Zentrum von Saltillo unweit der Bahnstrecke. Der Zug und die Stadt haben den Journalisten schon lange beschäftigt.

Najjar berichtet für den spanischsprachigen Kanal der BBC über die Kartelle und den Menschenhandel. Ein gefährlicher Job in einem Land, das in allen Rankings als eines der gefährlichsten für Journalisten gilt. Sein Büro ist in Mexiko-Stadt. Aber Najjar ist oft im Norden des Landes unterwegs, der heissen Zone, in der der Krieg der Kartelle auf die Tragödie der Flüchtlinge trifft.

Auf dem Bistrotisch liegt vor ihm aufgeschlagen die Zeitschrift «Proceso». Sie titelt mit dem Konterfei von Donald Trump und der Schlagzeile: «Der Krieg, der kommt». Najjar stimmt der Wahrnehmung des Padres Pedro Pantoja in Saltillo und seiner Kollegen von «Proceso» zu: Donald Trumps erster Krieg werde in Mittelamerika geführt.

Najjar meint damit nicht, dass bald US-Marines in Mexiko-Stadt landen. Er fürchtet aber, dass Donald Trump Mexiko und seine Nachbarländer in eine Spirale der Gewalt stürzen wird. Neben den Deportationen mit allen ihren Auswirkungen auf die Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität sieht Najjar ausbleibende Zahlungen von abgeschobenen Migranten an ihre Familien in den Heimatländern als Gefahr. Trump würde mit der von ihm angekündigten Politik nur eines erreichen, glaubt der Reporter: Noch weit mehr Menschen als bisher werden aus Zentralamerika in Richtung USA nach Mexiko flüchten, wo sie dann festsitzen, ist Najjar überzeugt.

Najjar prophezeit endloses Blutvergiessen

Es drohe ein Teufelskreis, in dem Mittelamerikaner, die abgeschoben werden oder ohne Geldüberweisungen aus den USA auskommen müssen, sich den Maras anschliessen. Um dann andere zu vertreiben, die in Mexiko in der Falle landen und in die Arme der Kriminellen getrieben werden. «Nutzniesser der Politik von Donald Trump werden die mexikanischen Kartelle sein, die am Menschenschmuggel immer mehr verdienen», sagt Najjar.

Die Zetas verlagern sich darauf, mit Hilfe loyaler Maras die Bevölkerung auf die Flucht zu zwingen und daran zu verdienen, sagt Najjar. Er prophezeit endloses Blutvergiessen, damit der flüchtenden Bevölkerung das Letzte aus den Taschen geraubt werden könne.

«Eigentlich bräuchten wir das UN-Flüchtlingshilfwerk hier. Aber dann müsste die USA zugeben, dass es Flüchtlinge sind und keine Migranten, und Mexiko, dass Krieg herrscht», sagt Najjar. Der Reporter glaubt nicht, dass die internationale Gemeinschaft sich in der geschundenen Region engagieren wird. Eher werde die sich selbst befeuernde Hölle aus Terror und Vertreibung brennen, bis niemand mehr da ist, der Schutzgeld bezahlen kann.

In der Kirche in Saltlillo erinnert ein Schild am Altar an die verschwundenen oder entführten Flüchtlinge. (Bild: Cedric Rehman)

Die Verschwundenen-Aktivistin Diana Iríz würde eine Mutter aus Guatemala, Honduras oder El Salvador gern in den Arm nehmen, nur käme keine. «Ich würde ihr sagen, dass mir leid tut, was Mexikaner ihrem Kind angetan haben», sagt das Mitglied der Hilfsorganisation Fundec (Fuerzas Unidos por Nuestros Desaparecidos).

Sie sitzt mit Lourdes Herrera auf Klappstühlen in einem Raum im Menschenrechtszentrum der katholischen Kirche unweit der prächtigen Kathedrale von Saltillo. Die beiden Frauen haben den leidvollen Blick der Muttergottes im Rücken. An der weissen Wand hinter ihnen hängt ein Marienbild. Es ist vielleicht kein Zufall, denn Iríz und Lourdes haben wie die Madonna ihre Söhne verloren.

In der Altstadt von Saltillo mit ihren frisch verputzten Kolonialhäusern weist keine Schussspur mehr auf das Gemetzel hin, das sich hier bis zur Einnahme der Stadt durch die Armee 2012 abgespielt hat. Mauern erzählen keine Geschichten. Diana Iríz und Lourdes Herrera tragen die ihre auf Plaketten am Revers: Es ist der Fundec über den Konterfeis ihrer Söhne. Sie sind während der Kämpfe spurlos verschwunden.

Diana Iríz und Lourdes Herrera sind Aktivistinnen – und Betroffene: Auch von ihren Söhnen fehlt jede Spur. (Bild: Cedric Rehman)

Die beiden Mütter sind Teil eines Netzwerks, das sich über ganz Mexiko erstreckt und das mit ähnlichen Organisationen in anderen mittelamerikanischen Ländern zusammenarbeitet. Die Arbeit funktioniert wie der Suchdienst des Roten Kreuzes. Doch die Suche nach den Mittelamerikanern bleibe vergebens, sagen sie. Eine Delegation von Frauen aus Guatemala sei 2012 zu Besuch in Saltillo gewesen, sagt Herrera.

Die guatemaltekischen Frauen übergaben persönliche Gegenstände, auf denen sich DNA befinden könnte. In der Hoffnung, dass sie zu Knochen passen, die in einem Massengrab gefunden werden. «Kaum jemand aus unseren Nachbarländern kann es sich leisten, auf legalem Weg hierher zu kommen. Also schicken sie alle paar Jahre eine Delegation. Aber die Polizei interessiert sich nicht für Ausländer. Sie sagt, das sei Aufgabe der Behörden in den Herkunftsländern. Also gibt es keine Ermittlungen», erzählt Herrera.

Das Herz einer Mutter werde gespalten, wenn ein Angehöriger verschwindet, sagt Diana Iríz. Es sei ein Leben in einem Nichts, das nie enden wolle. Für sie sei es unerträglich, dass die Familien aus Zentralamerika nicht einmal die Hoffnung haben können, jemals etwas über das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren. «Für sie ist unser Land nur noch ein namenloses Grab.»

Vielleicht endet die Reise der Flüchtlinge hier: Entlang eines ausgetrockneten Kanals bei Patrocinio sieben Freiwillige den Wüstensand – auf der Suche nach Knochen. (Bild: Cedric Rehman)

Vielleicht endet die Reise auf der Bestie fernab aller Gleise an diesem Ort. Entlang eines ausgetrockneten Kanals ausserhalb des Dorfs Patrocinio – rund 260 Kilometer von Saltillo entfernt – hat die Polizei gelbe Absperrbänder an Büschen befestigt. 43 Abschnitte auf einer Länge von rund zehn Kilometern werden so unterteilt. Helfer sieben den Sand nach Tausenden von Knochenfragmenten, die in der obersten Erdschicht liegen.

Sylvia Elida Ortíz kniet auf dem Boden und gräbt Knochensplitter aus. Die oberste Erdkrume ist vor Trockenheit gerissen. Wenige Zentimeter darunter ist der Wüstensand feucht und fühlt sich seifig an – von menschlichem Fett, erklärt die freiwillige Helferin:

«Sie haben die Menschen erst mit Macheten zerhackt. Dann haben sie sie in Fässer gesteckt und Diesel rein geschüttet. Wenn das brennt, wird es so heiss, dass die Knochen nach ein paar Stunden zerplatzen. Dann haben sie das Ganze ausgekippt und mit neuen Leichen weitergemacht. Wir nennen das Leichenkochen», erklärt Sylvia Elida Oríz. (Bild: Cedric Rehman)

Die Mexikanerin schildert sachlich, was vielleicht ihrer eigenen Tochter zugestossen ist. Sie verschwand zu Beginn des Drogenkriegs. Dreimal in der Woche siebt Ortíz seither Knochenfragmente und verrät nicht, in welchen Winkel ihrer Seele sie ihren Schmerz versenkt, um diese Arbeit zu tun.

Vor ihr breitet sich die Wüste aus, die in noch unbekannter Entfernung vom Kanal gespickt ist mit den Überresten von Mexikanern und Zentralamerikanern. 90 Personen sind seit der Entdeckung des Massengrabs im Frühjahr 2015 identifiziert worden – alles Mexikaner. Auch Ortíz ist überzeugt, dass Familien aus Guatemala oder Honduras keine Chance hätten jemals etwas über ihre Angehörigen zu erfahren.

Wie viele Menschen hier ermordet wurden?

Sylvia Elida Ortíz zeigt mit der Hand in Richtung Wüste. «Da draussen liegt die Antwort. Wir finden ja immer mehr Abschnitte», sagt sie, «inzwischen ist ganz Mexiko ein Massengrab. Für Mexikaner und Ausländer.» Ihr Blick schweift in die Ferne. Jenseits der staubigen Ebene und der Berge soll also ein Grenzwall entstehen. Manche würden sagen, dass es eine Mauer für einen Friedhof wird: Mexico.

Was übrig bleibt, sind oft nur ein paar wenige Knochensplitter der Flüchtlinge. (Bild: Cedric Rehman)