US-Präsident Trump trifft Novartis-Chef Jimenez

¶ In den vergangenen sieben Tagen wurde der Feinstaub-Grenzwert in der Region mehrmals überschritten. Doch Massnahmen wie im Tessin sind laut den Behörden aus mehreren Gründen nicht nötig.Von Michel Schultheiss. Weiterlesen

Zugvögel

¶ Nicht alle Störche fliegen zum Überwintern in den Süden; einige bleiben hier und trotzen dem Schnee. In Basel wagt sich eine ganze Gruppe Weissstörche ständig mitten in die Stadt – in den grossen Schützenmattpark. Von sda. Weiterlesen