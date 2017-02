Nachtgang

3.2.2017, 15:53 Uhr

Verspielte Electronica, melancholischer Rock und innovativer Tanz – unsere Ausgehtipps für den Februar

Freunde der Nacht, da kommt einiges auf Euch zu! The xx, Foreign Beggars, Dimitri From Paris – das sind nur drei der Clubbing- und Konzerthighlights in diesem Monat. Mehr dazu in unseren Ausgeh-Empfehlungen für den Februar. Von Danielle Bürgin

The xx machen auf ihrer aktuellen Tour Halt in Basel. (Bild: The xx)

Jeweils zu Monatsbeginn gibt es bei uns eine Auswahl an Clubbing-Empfehlungen. Hier die Termine im Februar: KW 05 (03. & 04.02), KW 06 (11.02.), KW 07 (17. & 18.02.), KW 08 (22. & 25.02.)

Konzert:

Ekat Bork

03.02., 23h @Hirscheneck

Ekat Bork kommt aus einer Stadt in der Nähe von Wladiwostok. Es ist die Heimat von Wölfen und Bären, kein Ort für eine junge Musikerin mit Ambitionen. Also zog sie weg und fand über St. Petersburg schliesslich den Weg in die Schweiz. Nachdem sie 2013 ihr erstes Album veröffentlicht hatte, folgte 2015 mit «YasДyes» («ich bin jetzt hier» auf Russisch). Ein düsteres, sphärisches Werk geprägt von schweren Beats, Spoken Words, beklemmenden Schreien und lärmenden Syntheszierwellen. Ein sinnlich, dunkles Konzerterlebnis, das perfekt in den Hirschi-Keller passt.

Electronica:

Manamana & Lake People

04.02., 23h @Hirscheneck

Das Leibziger DJ-Duo Manamana, bestehend aus Alexander Neuschulz (Sevensol) und Jan Barich (Map.ache), spielt am liebsten richtig lange Sets, um die geneigte Zuhörerschaft durch alle Phasen einer guten Club-Nacht zu geleiten. Neben Manamana tritt an diesem Abend mit Lake People, dem musikalischen Live-Projekt von Martin Enke, ein weiteres Aushängeschild des Plattenlabels KANN auf. Wer auf schwelgerische, melancholische, verspielte Electronica-Sounds steht, sollte sich die KANN-Nacht im Hinterhof nicht entgehen lassen.

Konzert:

The Foreign Beggars

11.02., 21h @Kaserne

Dancefloortauglicher Rap- und Bass-Sound in typisch britischer Manier, das ist ihre Stärke. 1996 gegründet, gehören die The Foreign Beggars bis heute zu den vielseitigsten Formationen im UK-HipHop. Ihre Mischung aus Rap, Dubstep und Grime ist gerade live eine geballte Ladung an Energie. Unterstützung bekommen die Dented-Records-Labelbosse an diesem Abend von den Goldfinger Brothers.

Tanz Performance:

Carta Blanca Continuum

17.02., 21h @Sud

Ballett mal anders: Carta Blanca Dance ist ein junges Kollektiv bestehend aus professionellen Tänzern wie Jorge Garcia Perez und Andrea Tortosa Vidal. Ihr innovativer, zeitgenössischer Approach zum Ballett hat etwas wildes, ungezähmtes. In ihrem neuen Programm «Carta Blanca Continuum» zeigen sie frische Choreografien, die kurzweilig und überraschend wirken. Der Abend im Sud wird durch ein DJ-Set der Zürcher Turntable Babes abgerundet.

Konzert:

The xx

18.02., 18:30 @St. Jakobshalle

Erst vor wenigen Wochen hat die Londoner Band The xx ihr neues Album «I See You» veröffentlicht. Ihr drittes Werk klingt weniger schüchtern, weniger melancholisch als seine Vorgänger, dafür umso zugänglicher. Nun beehrt das Trio Basel. Gespannt darf man an diesem Abend auch auf den ersten Schweizer Auftritt von US-Alternative-RnB-Sängerin Kelela sein, die The xx auf der «I See You»-Tour supported.

Konzert:

Wallis Bird

22.02., 20h @Sommercasino

Wallis Bird ist ursprünglich Irin, lebt und arbeitet heute aber in Berlin. Ihre Musik ist eine Mischung aus irischen Folk-Songs, Rock und elektronischen Einflüssen. Stimmlich ist die Powerfrau mit der jungen Janis Joplin und Eva Cassidy zu vergleichen. Mit im Gepäck hat Wallis Bird fürs Konzert im Sommercasino ihr neues Album «Home». Unterstützt wird sie von Sam Vence-Law (CAN).

House:

Dimitri From Paris

25.02., 23h @Elysia

Dimitris Yerasimos, besser bekannt unter seinem DJ-Namen Dimitri From Paris, wurde in den 1990er-Jahren für seinen verspielten, innovativen Sound weltweit bekannt. Modedesigner wie Jean-Paul Gaultier engagierten den Franzosen mit griechischen Wurzeln als DJ für ihre Shows. Als Radiomoderator präsentierte er die erste House-Radiosendung in Paris. Noch heute gilt er als eine der grossen Ikonen der französischen House-Szene. Support bekommt Dimitri From Paris im Elysia von den Baslern Mark Stone und Roque Le Char, welche ebenfalls eine langjährige Liebe zum Classic Soulfull House pflegen.