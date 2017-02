Interview

«Ich war auch als Regierungspräsident der Guy Morin, der ich nun mal bin»

Im letzten Gespräch vor seinem Rücktritt erklärt Guy Morin, wie er versuchte, dem neuen Amt ein Gesicht zu geben – «eines, das sich noch weiterentwickeln muss», wie er sagt. Und er legt dar, dass er mit seinen Ideen für eine Museumsstrategie vom Gesamtregierungsrat zurückgepfiffen wurde. Von Dominique Spirgi

«Ich war auch als Regierungspräsident der Guy Morin, der ich nun mal bin.» Aber eine Krawatte fürs Bild musste sein. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Sein zurückhaltendes, manchmal hölzern wirkendes Auftreten wurde Guy Morin oft vorgeworfen. Der Regierungspräsident hat nach eigenen Angaben gelernt, damit zu leben: «Solange die Leute nicht mehr zu kritisieren wissen als meine Anzüge und Schuhe, mache ich eigentlich keinen schlechten Job», sagt er. Dennoch bindet er sich rasch eine Krawatte um, als er gewahr wird, dass beim Interview ein Fotograf mit dabei ist.

In seinem etwas düster wirkenden Büro im Rathaus äussert sich Morin offen über Erfolge, aber auch Misserfolge seiner Amtszeit, unter anderem als Verantwortlicher für die Kulturpolitik. Vieles habe er in gute Bahnen lenken können, etwa die vielen Investitionen für die Kultur: vom Kunstmuseum-Neubau bis zum Kasernen-Hauptbau, der allerdings noch eine Abstimmung überstehen muss. Anderes konnte er nicht zum Abschluss bringen. So wies der Gesamtregierungsrat seinen Entwurf für die seit Jahren eingeforderte Museumsstrategie zurück.

Herr Regierungspräsident, am 12. Februar wird über das Sanierungs- und Umbauprojekt des Kasernen-Hauptbaus abgestimmt. Diese Abstimmung ist so etwas wie das Schlussfeuerwerk Ihrer Amtszeit. Wie wichtig ist das Projekt für die Ära Morin?

Ich scheue keine Volksabstimmung. Wenn wir die Abstimmung gewinnen, erhält das Projekt eine erhöhte Legitimität. Ich bin gespannt auf den Ausgang. Ich bin gleichzeitig überzeugt, dass es sich gestalterisch um ein sehr gutes Projekt handelt. Die beiden jungen Architekten Focketyn und Del Rio haben sehr gute Arbeit geleistet. Inhaltlich stellen wir Räume bereit, um ein möglichst grosses Potenzial in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch für das Quartier auszuschöpfen. Wir schaffen einen Ort, der sehr lebendig sein wird, der dem gesamten Areal die Krone aufsetzen wird.

Sie argumentieren jetzt sehr sachlich. Doch das Thema Kasernen-Hauptbau hat Sie die gesamte Amtszeit hindurch begleitet. Wie wichtig ist das Projekt für Sie ganz persönlich? In Frankreich benannte man die «grands projets» nach den jeweiligen Präsidenten, so wie das Centre Pompidou. Ist der Kasernen-Hauptbau das Basler Centre Morin?

Ja nicht! So etwas kommt in Basel überhaupt nicht infrage. Es ist ein «Haus für alle und für das Neue», wie die Architekten ihr Projekt nennen. Natürlich habe ich mich sehr für dieses Projekt eingesetzt. Es gibt kaum einen Entscheid, über den wir im Regierungskollegium so oft diskutiert haben wie derjenige, dass die Schulen aus dem Kasernen-Hauptbau ausziehen müssen. Diesen Entscheid mussten wir etwa fünfmal fällen. Es war ganz allgemein viel Überzeugungsarbeit und Beharrungsvermögen nötig in der Regierung, in der Verwaltung und im Grossen Rat.

Im Auftritt nach aussen nahm man Sie als eher ruhigen und zurückhaltenden Menschen wahr – manche attestierten Ihnen ein eher hölzernes Auftreten. Sie waren der krasse Gegenpol zu einem Alexander Tschäppät in Bern oder einem Elmar Ledergerber in Zürich, die man beide mit Fug und Recht als «Rampensäue» bezeichnen kann. Waren Sie zu ruhig, um Basel in der Aussenwahrnehmung genügend schillern zu lassen?

Erstens war ich auch im Amt des Regierungspräsidenten der Guy Morin, der ich nun mal bin. Und zweitens bin ich davon überzeugt, dass in Basel eine «Rampensau» an der Spitze nicht das Richtige wäre – auch wenn gewisse Menschen diese Erwartungen hatten. Ich nahm mich auch bewusst zurück, um meinen Kolleginnen und Kollegen nicht zu sehr in der Sonne zu stehen und so die Einheit des Gremiums zu wahren.

«Die Trennung von Thomas Kessler war mein Entscheid. Aber Elisabeth Ackermann hat mich nicht daran gehindert.»

Der Morin, der Sie im Amt geblieben sind, sorgte immer wieder für Kritik im Detail: der braune Anzug beim Empfang der spanischen Königin in Madrid, die MBT-Schuhe und weitere Äusserlichkeiten. Traf Sie diese Kritik?

In dieser Position ist man eine öffentliche Person und wird beobachtet. Es ist nicht immer einfach, damit umzugehen. Aber ich sagte mir, solange die Leute nicht mehr zu kritisieren wissen als meine Anzüge und Schuhe, mache ich eigentlich keinen schlechten Job. Ich wurde ja auch zweimal ganz gut wiedergewählt.

Ihr Rücktritt wurde von einem lauten Knall begleitet: In den letzten Tagen Ihrer Amtszeit haben Sie sich vom Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung, Thomas Kessler, getrennt. Wollten Sie am Schluss doch noch einmal alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen?

Nein, natürlich nicht. Es war ein Entscheid, dem ein langer Prozess vorausging. Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt für einen solchen Entscheid, und es gibt Umstände, die man in der Politik berücksichtigen muss. Im vergangenen Jahr während des Wahlkampfs wäre der Zeitpunkt sicher noch ungünstiger gewesen. Und weil es mein Weg war, den ich zusammen mit Thomas Kessler beschritten habe, wollte ich diesen Entscheid selber fällen – nicht ganz alleine, sondern zusammen mit dem Regierungsrat, der die Anstellungsbehörde ist.

Sie sagen, es war Ihr Entscheid – also doch keine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen, wie es in der Mitteilung heisst?

Es ist eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, über die wir Stillschweigen beschlossen haben.

Es war kein Geheimnis, dass sich die Kantons- und Stadtentwicklung unter Kessler nicht so entwickelt hat, wie Sie es ursprünglich anvisierten.

Ich will Kesslers Arbeit in der Öffentlichkeit nicht qualifizieren.

Warum wurde Kessler noch im November zum Leiter der Task Force Radikalisierung ernannt, wenn Sie damals schon wussten, dass er wenige Wochen später gehen wird?

Dieser Entscheid war nicht an die Person von Thomas Kessler gebunden, sondern an die Funktion Leitung der Kantons- und Stadtentwicklung. Die Aufgabe gehört hierhin und wird vorübergehend vom Leiter Diversität und Integration übernommen.

Wie sehr war Ihre Nachfolgerin Elisabeth Ackermann in diese Entscheidung eingebunden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das nicht mit ihr abgesprochen haben.

Natürlich habe ich Sie informiert. Aber es war mein Entscheid. Und Sie hat mich nicht daran gehindert.

Neben der Abteilung Kultur war die Kantons- und Stadtentwicklung die grösste Dienststelle in Ihrem Departement. Losgelöst von der Person Kesslers: Haben sich Ihre Erwartungen in diese für Sie doch gewichtige Abteilung erfüllt?

Mit der Verwaltungsreorganisation wurde diese Abteilung auf Wunsch der damaligen Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements, Barbara Schneider, und des Kantonsbaumeisters Fritz Schumacher geschaffen. Dies in der Absicht, dass der Kanton eine übergeordnete Planungsstelle erhält, welche die verschiedensten Politikbereiche in der Kantons- und Stadtentwicklung berücksichtigt. Man wollte eine Abteilung schaffen, die in der Anfangsphase einer Arealentwicklung übergeordnete Themen abklärt, die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen befragt, die demografische Entwicklung, besondere Bedürfnisse in den Quartieren nach Bildungsinstitutionen, Kindertagesstätten, Gesundheitseinrichtungen und so weiter untersucht. Entsprechend finden sich in der Abteilung Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen. Es ist eigentlich ein ideales Konstrukt.

«Die Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung ist noch nicht am Punkt angelangt, wo wir sie gerne sehen würden.»

Eines, das sich auch ideal entwickelt hat?

Die Abteilung ist noch nicht am Punkt angelangt, wo wir sie gerne sehen würden.

Kann man diese Aussage auch auf Ihr gesamtes Departement ausweiten? Das Präsidialdepartement war neu und musste sich erst konsolidieren. Konnten Sie sich als Regierungspräsident gegenüber Ihren Regierungskolleginnen und -kollegen behaupten?

«Ich habe versucht, dem neuen Amt ein Gesicht zu geben, das sich noch weiterentwickeln muss.» Guy Morin über seine acht Jahre als Regierungspräsident. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Die neue Verfassung hatte mit der Schaffung des Präsidialdepartements zum Ziel, die bündelnden Kräfte innerhalb der Regierung und der Verwaltung zu stärken. Der Regierungspräsident muss die Arbeit des Gesamtregierungsrats planen, koordinieren und leiten. Er hat aber keine zusätzlichen Machtbefugnisse, wenn man von der Möglichkeit des Stichentscheids und der Sitzungsleitung absieht. Ich hatte sechs Vorsteherinnen und Vorsteher von Fachdepartementen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Interessen als Gegenüber.

Also ist es ein Amt ohne wirkliche Durchschlagskraft?

Das kann man so nicht sagen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Ich konnte als Präsident dazu beitragen, dass die Basler Regierung in den letzten Jahren sehr geschlossen und geeint auftrat. Das war ein sehr wichtiges Zeichen gegen aussen. Wir mussten uns innerhalb der Regierung immer wieder mit zum Teil heftigen Interessenkonflikten auseinandersetzen. Es war meine Aufgabe als Regierungspräsident, die Diskussion so zu führen, dass am Schluss ein geschlossenes Auftreten möglich wurde; dass der Zusammenhalt gewahrt blieb.

Mit Elisabeth Ackermann wird eine Nachfolgerin Ihr Amt übernehmen, mit der Sie sich gut zu verstehen scheinen. Wäre Ihnen der Rücktritt schwerer gefallen, wenn jemand anderes vom Grünen Bündnis angetreten wäre?

Mein Entscheid war sehr vielschichtig. Es spielten auch persönliche und familiäre Gründe eine Rolle. Aber mein Rücktritt fällt mir viel leichter im Wissen, dass Elisabeth Ackermann meine Nachfolgerin wird. Ich weiss, dass sie die Arbeit mit viel Kontinuität weiterführen wird.

Haben Sie sich aktiv dafür eingesetzt, dass Frau Ackermann in Ihre Fussstapfen treten wird?

Ja, es fanden viele Gespräche innerhalb der Partei statt. Elisabeth Ackermann war und ist meine Wunschkandidatin.

Was für Ratschläge geben Sie ihr mit?

Die Amtsübergabe ist ein sehr intensiver Prozess. Ihr steht ein noch grösserer Schritt bevor, als ich ihn tun musste. Sie hat als Grossratspräsidentin zwar Erfahrungen mit Sitzungsleitungen sammeln können, aber sie wird als Erstes im Grossen Rat gleich ein Geschäft vertreten und fünf Tage später eine erste Regierungssitzung leiten müssen.

Das klingt ja wie eine Warnung. Einen ganz konkreten Ratschlag haben Sie nicht? Das Binden von Krawatten muss sie ja nicht lernen.

Ich sage ihr: «Bleibe so, wie du bist, lass dich nicht verbiegen.» Sie muss Strategien entwickeln, wie sie mit ihren Kräften haushälterisch umgehen kann. Es ist ein anspruchsvolles Amt.

Ein Ratschlag als Arzt, quasi.

Nein, als Freund.

Haben Sie hier negative Erfahrungen gemacht? Sind Sie mit Ihren Kräften nicht haushälterisch genug umgegangen?

Man stösst an seine Grenzen. Das passiert uns allen. Man muss lernen, damit umzugehen. Man warf mir hin und wieder vor, verschlossen zu wirken. Das war aber nicht eine Entscheidung gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe die Wege von einem Termin zum nächsten immer genutzt, um mich vorzubereiten. Ich brauchte diese Zeit. Viele meiner Reden entstanden auf dem Velo. Das hatte den Vorteil, dass man mich nicht sofort erkannte und nicht unbedingt erwartete, dass ich alle begrüsse.

Apropos grüssen: Als Regierungspräsident waren Sie auch der Grüssaugust. Gefiel Ihnen diese Rolle?

«Grüssaugust» ist ein etwas abschätziger Begriff. Der Regierungspräsident hat die Aufgabe, den Kanton nach aussen und innen zu vertreten. Das hat zur Folge, dass man an vielen Anlässen anwesend ist und viele Leute begrüsst. Das ist ein Akt der Wertschätzung. Jede Begegnung ist wertvoll.

Sogar eine Begegnung mit der Baselbieter Regierung?

Diese Begegnungen sind gegenwärtig zugegebenermassen konfliktträchtig. Aber auch hier muss man versuchen, das Gemeinsame der Region Basel zu pflegen mit einer starken Universität, einer funktionierenden Gesundheitsversorgung, Fachhochschulen sowie wichtigen Kultureinrichtungen. Die Beziehung ist aber schwieriger und harziger geworden in den letzten zwei Jahren.

Wenn Sie auf die zwölf Jahre Ihrer Regierungstätigkeit zurückblicken: Was würden Sie als besondere Leistung oder Errungenschaft hervorheben?

«Parsimonia», auf Deutsch Sparsamkeit, prangt neben einer eher lasziven Bildallegorie über dem Durchgang zum Sitzungszimmer des Regierungsrats. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Dass der Kanton wirtschaftlich und von der Lebensqualität her gesehen so gut dasteht wie noch nie, dass wir als Regierung gut funktioniert haben. Ich denke, mir ist es gelungen, das Kulturangebot in der Stadt zu festigen: Das Theater ist trotz der fehlenden Millionen aus Baselland sehr gut aufgestellt, die Orchesterförderung ist gut aufgegleist, die Filmförderung befindet sich auf gutem Weg, im Bereich Museen haben wir grosse und wichtige Investitionen getätigt – Stichwort Kunstmuseum oder der geplante Neubau für das Naturhistorische Museum und das Staatsarchiv. Als weitere Stichworte kommen das Stadtcasino oder die Kaserne – hoffentlich – dazu. Und der Kulturbetrieb Kaserne Basel, den wir besser ausstatten und damit retten konnten. Darauf kann ich durchaus stolz sein. Aber auch die Beziehungen zu unseren Nachbarländern konnten wir intensivieren und weiterentwickeln. Die kleine Aussenpolitik, denke ich, hat Fortschritte gemacht.

War es demnach von Vorteil, dass das Ressort Kultur aus dem Erziehungsdepartement herausgelöst und quasi zur Chefsache erklärt wurde?

Ich weiss nicht, ob dies der ausschlaggebende Punkt war. Es ist sicherlich auch Ausdruck davon, dass es Basel wirtschaftlich sehr gut geht, dass wir uns das leisten konnten.

Gibt es Ziele, die Sie nicht erreicht haben?

Die gibt es. Wir konnten nicht alle zersplitternden Kräfte bündeln. Zum Beispiel beim Thema Chancengleichheit und Diskriminierungsschutz ist das nicht gelungen. Auch bei den Museen gibt es diese zersplitternden Kräfte noch. Das Sportmuseum und das Jüdische Museum kämpfen für sich, obwohl sie in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Hier könnte die Ausstrahlung der Sammlungen durch eine grössere Zusammenarbeit mit den staatlichen Museen gestärkt werden. Hier gäbe es viele Austauschmöglichkeiten, die nicht genutzt werden.

Ihre Idee, ein Haus der Geschichte zu installieren, konnten Sie nicht realisieren. Und die Ernennung von Marie-Paule Jungblut als Direktorin des Historischen Museums Basel wurde zum grossen Flop. Wollten Sie zu viel Erneuerung auf diesem Gebiet?

Frau Jungblut konnte – zumindest im Vorfeld – nicht nur mich überzeugen, sondern auch die Findungs- und Museumskommission. Dass es betriebswirtschaftlich und in der Personalführung gar nicht klappte, wurde unbestrittenermassen zum grossen Problem. Aber generell ist es eben so: Wenn man versucht, in der historisch gewachsenen Museumslandschaft etwas zu bewegen, stösst man rasch auf grosse Widerstände von partikulären Gruppierungen – sei es von Stiftungen, der Museumskommission oder den Museen selber. Jeder kämpft noch zu sehr für sich selber. Hier müssen wir Grenzen überwinden. Ich denke, dass die neuen Museumsdirektoren offener sein werden. Aber immerhin: Beim Projekt Basler Geschichte konnten sich die Historiker, die sich beim letzten Versuch noch heillos zerstritten hatten, zusammenraufen. Das Projekt ist jetzt sehr gut aufgegleist.

«Ich wurde bei der Museumsstrategie vom Regierungskollegium zurückgepfiffen.»

Wie sehr soll und darf man als Regierungsrat auf die Entwicklung von Kulturinstitutionen Einfluss nehmen?

Die Freiheit der Kultur ist rechtlich klar garantiert. Inhaltlich dürfen wir keinen Einfluss nehmen. Aber trotzdem erwartet man, dass wir auf einen haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln hinwirken, dass wir einen gewissen Publikumserfolg und eine Ausstrahlung unserer Museen garantieren. Die Museen haben ihre Autonomie, aber auch eine Verantwortung dem Kanton und dem Publikum gegenüber.

Da wären wir beim Thema Museumsstrategie oder Museumskonzept, wie es anfangs hiess. Warum haben Sie es nicht geschafft, die geforderte Museumsstrategie noch während Ihrer Amtszeit vorzulegen?

Wir hatten ein Strategiepapier, ich wurde bei der Museumsstrategie aber vom Regierungskollegium zurückgepfiffen.

Demnach war es mehr als nur ein Anlauf?

Ja. Aber die Ideen, die wir eingebracht hatten, waren nicht konsens- oder mehrheitsfähig.

Was waren das für Ideen?

Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es zeigte sich aber einmal mehr, wie schwierig es ist, in einem historisch gewachsenen Rahmen etwas zu bewegen. Das wollten wir, wurden aber eben zurückgepfiffen.

Demnach übergeben Sie Ihrer Nachfolgerin eine grosse Kiste. Muss sie nochmals von vorne beginnen?

Sie muss sich neue Gedanken machen, aber viele Vorarbeiten sind vorhanden.

Welche Diskussionen in Basel gehen oder gingen Ihnen auf die Nerven?

Das typisch Kleingeistige, das immer wieder aufblitzt. Alles wird immer und immer wieder hinterfragt. Manchmal vermisste ich die Grosszügigkeit.

Am 8. Februar wird Regierungspräsident Guy Morin den Schlüssel zum Sitzungszimmer des Regierungsrats seiner Nachfolgerin Elisabeth Ackermann übergeben. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Wie werden Sie als erster Regierungspräsident in Erinnerung bleiben?

Es ist nicht an mir, das zu beurteilen. Ich habe versucht, einem neuen Amt, das sich noch weiterentwickeln muss, ein Gesicht zu geben. Ich freue mich, dass mit Elisabeth Ackermann eine gute Frau folgen wird. Und ich bin überzeugt, dass sich das Regierungspräsidium als Prinzip weiter festigen wird.

Wenn Sie am 8. Februar Ihr Büro verlassen werden, auf was freuen Sie sich?

Es wird sicher ein Loch geben. Man kann nicht zwölf Jahre mitgestalten und dann problemlos von einem Tag auf den anderen alles loslassen.

Was werden Sie auf keinen Fall vermissen?

Ständig in der Öffentlichkeit unter Beobachtung zu stehen. Ich freue mich, wieder etwas mehr Privatsphäre zu haben.

Sie wollen nach zwölf Jahren wieder als Arzt tätig sein. Können Sie das überhaupt noch?

Die wichtigen Assoziationen und Reflexe sind noch da. Aber selbstverständlich werde ich in der Poliklinik einen Auffrischkurs besuchen. Ich freue mich darauf, wieder alltägliche Geschichten von Menschen zu erleben.

Mussten Sie während Ihrer Amtszeit eigentlich mal als Arzt eingreifen?

Es gab einen Anlass, bei dem ich zusammen mit Grossrat Felix Eymann eingreifen musste, als der Weibel von Bundesrat Christoph Blocher während der Muba-Eröffnung zusammenbrach.

Sie können jetzt – zumindest in der TagesWoche – noch ein letztes Wort an Basel richten. Was sagen Sie?

Man kann und sollte stolz sein auf diese Stadt und diesen Kanton. Mein Herz schlägt auch für die Westschweiz, Basel ist die welscheste Stadt der Deutschschweiz. Es ist ein grosses Privileg, hier leben zu können.

Guy Morin (*1954) wurde 2004 als erstes Mitglied der Grünen Partei in den Basler Regierungsrat gewählt. Als Vorsteher des inzwischen aufgelösten Justizdepartements konnte der Arzt die Verwaltungsreform und die Bildung des neuen Regierungspräsidiums massgeblich mitorganisieren. 2008 wurde er zum ersten Regierungspräsidenten gewählt. Nach seinem Rücktritt möchte Morin wieder als Allgemeinmediziner tätig sein.