Sonntag in Basel

30.1.2017, 11:36 Uhr

Ein Bild von einer Stadt

Sonne, Rhein und Berge – Fotograf Erich Meyer hat den perfekten Sonntag festgehalten. Ein Bild zum Geniessen während des Regens der kommenden Tage. Von Erich Meyer

Der perfekte Sonntag in einem Bild: Basel, Berge und der Rhein. (Bild: Eric Meyer)

Die Sonne hat Basel und die Region am Sonntag verwöhnt. Die Temperaturen stiegen, die Laune auch. Dummerweise vergeht das Gefühl so schnell wie das Wochenende. Es wird zwar wärmer (9 Grad und mehr), allerdings auch feuchter, wenn die Prognosen stimmen. Sie kündigen an:

Montag – Regen ab 11 Uhr.

Dienstag – Regen ab 11 Uhr.

Mittwoch – Regen.

Wer Angst hat, dass ihm die graue Decke auf den Kopf fällt, dem bleiben zwei Möglichkeiten:

Halten Sie sich an sonnige Gemüter und schauen Sie sich durch unsere Erklärbär-Reihe. Zeit für einen neuen Desktop-Hintergrund. Erich Meyer hat einen sehr interessanten Vorschlag:

Schön wars. (Bild: Eric Meyer)