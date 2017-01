Alles überwacht? Alles im Griff? Alles Roger

30.1.2017, 11:30 Uhr

Alles Roger

King, Champion, Maestro: Übernamen für Roger Federer gibt es viele. Der Baselbieter, der mit den Australian Open das 18. Major-Turnier seiner Karriere gewonnen hat, ist eines mit Sicherheit: der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Die Bilder des Mega-Matches in Melbourne gegen Rafael Nadal gibts oben. Und noch einmal zum Schwelgen:

Alles überwacht?

Die Basler Verkehrsbetriebe BVB suchen den Maulwurf – darüber hat auch die TagesWoche berichtet. Auch sonst gerieten die BVB und das Bau- und Verkehrsdepartement wieder in die Schlagzeilen: Die BaZ wärmte letzte Woche alte Meldungen zu einem neuen Skandal auf. Einen Tag später griff das Blatt zur «Fake-Fakten»-Keule. Regierungsrat Hans-Peter Wessels nahm im TagesWoche-Interview zu den Vorwürfen Stellung.

In Sachen Maulwurf-Suche war bereits bekannt: Eine externe Firma untersuchte, wer dafür verantwortlich ist, dass Dokumente «aus den obersten Führungsebenen» der BVB an die Öffentlichkeit gelangt sind. Nun nimmt sich das «Regionaljournal Basel» des Themas an und fragt: Wurden im Rahmen der Untersuchungen BVB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im grossen Stil überwacht?

BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal gegenüber SRF: «Nach drei Jahren vertrauensvoller Arbeit ohne irgendwelche Indiskretionen waren wir im September plötzlich mit der Veröffentlichung von Originaldokumenten aus dem Verwaltungsrat konfrontiert und haben uns dann nicht nur die Augen gerieben, sondern sind auch zum Schluss gekommen: So etwas ist nicht haltbar und nicht zulässig, das müssen wir untersuchen.»

Weil auch die Verwaltungsräte zu den Verdächtigen gehören, sei eine interne Untersuchung nicht in Frage gekommen. Die Frage, warum nicht von Anfang an eine Anzeige gemacht wurde, beantwortet Blumenthal im «Regionaljournal» wie folgt: «Das war ja dann auch der Beschluss: Nach der Durchführung der Administrativuntersuchung, und nachdem das als Signal nicht ankommt und die Indiskretionen weitergehen, dann muss das an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Und das ist ja in der Zwischenzeit passiert.»

Alles im Griff?

Das muss man sich wirklich fragen, wenn man die Recherche von Simon Jäggi liest. Er ging der Frage nach, was eigentlich passiert, wenn es in Basel-Stadt nach Chemie stinkt. Fazit: Bis die Experten mit den Messgeräten vor Ort erscheinen, ist die stinkende Chemie-Wolke schon weg. Wie sicher sind wir, falls es mal wirklich brenzlig wird?

Alle Lehrer-Stellen an Gymnasien besetzt

An den Basler Gymnasien gibt es keinen Lehrermangel – ganz im Gegenteil: Gym-Lehrer finden, wie die «Schweiz am Sonntag» berichtete, in Basel keinen Job. 100 Lehrer wurden im Kanton ausgebildet, doch nur sieben Stellen im Kanton besetzt. Grund: Harmos, die «Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule», verkürzt die Dauer des Gymnasiums um ein Jahr.

Laut Simon Thiriet, Mediensprecher des Basler Erziehungsdepartements, sind einerseits «Änderungen bei den Pensionskassen» dafür verantwortlich: Lehrerinnen und Lehrer würden länger arbeiten als früher, die Stellen würden derzeit nicht frei. Zudem hätten umliegende Kantone die Pensen ihrer Lehrer erhöht – und so seien keine neue Stellen geschafft worden. Eine Besserung der Lage durch natürliche Fluktuation sei erst in rund fünf Jahren zu erwarten, so Thiriet.

Alles trommelt. Auch für Trump

Das «Brysdrummle & –pfyffe» bescherte der Stadt einen neuen Trommelkönig. Ein schönes Porträt zum Thema präsentiert die «bz Basel»: Sie stellt Mark Reilly vor – den Trommelchef des Drum Corps der USA. Noch bis vor Kurzem trommelte Reilly für Präsident Obama, nun ist er der Chef-Trommler von Donald Trump. Doch nicht nur das: Seit einigen Jahren ist Mark Reilly auch an der Basler Fasnacht unterwegs. Damit ist er nicht allein: An der Basler Fasnacht ist manch «fremder Fötzel» aktiv.

Übrigens: Die Trommeln des United States Army Old Guard Fife and Drum Corps, wie die Mannschaft von Mark Reilly offiziell und komplett heisst, trommelt auch in den USA auf Basler Trommeln: Die Basler Firma Büchler Trommelbau hat die Trommeln angefertigt.