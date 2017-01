Roger Federers Glücksmomente – die Bilder aus Melbourne

Er hat es tatsächlich getan: Viereinhalb Jahre nach seinem letzten, dem 17. Grand-Slam-Titel in Wimbledon, gewinnt Roger Federer mit 35 Jahren die Australian Open. Und das gegen seinen ewigen Rivalen Rafael Nadal in einem Finale der grossen Rückkehrer auf die Tour. Das Finale in Bildern.

28.01.2017 um 14:04

In einer Woche geht die Saison in der Super League weiter. Den letzten Test absolvierte der FC Basel mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den dänischen Erstligisten Esbjerg fB. Das Tor erzielte Mohamed Elyounoussi, und was man an einem guten FCB aussetzen kann, ist, dass es der einzige Treffer blieb.