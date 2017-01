FC Basel

Niedergeschlagen und müde – die FCB-Spieler im internationalen Einsatz

Der FC Basel hat während der Winterpause einige Spieler für internationale Turniere abgestellt. Im Rennen ist derzeit nur noch Omar Gaber mit Ägypten beim Afrika Cup – ohne dass der FCB-Verteidiger bisher zum Einsatz gekommen wäre. Am Samstag (14.30 Uhr) testen die Daheimgebliebenen ein letztes Mal vor der Fortsetzung der Meisterschaft. Von Christoph Kieslich

Wie man ihn in Basel kennt: Geoffroy Serey Dié setzt sich kraftvoll durch im Spiel gegen die Republik Kongo, bei dem der FCB-Spieler und Captain seiner Nationalmannschaft einen Treffer beitrug. (Bild: Imago)

Am Freitag sind Geoffroy Serey Dié und Adama Traoré nach Basel zurückgekehrt. Mit einer grossen Enttäuschung im Gepäck. Die beiden Defensivspieler sind mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste frühzeitig ausgeschieden beim Afrika Cup in Gabun. Damit ist zum vierten Mal in Folge der Titelverteidiger bei der Kontinentalmeisterschaft bereits in der Vorrunde gescheitert.

Die 0:1-Niederlage der Ivorer im letzten Gruppenspiel vertrug es nicht – und das gegen Marokko, das von Hervé Renard trainiert wird, dem Franzosen, mit dem die Elfenbeinküste vor zwei Jahren triumphiert hatte. Den Generationenwechsel konnte der neue Trainer Michel Dussuyer, ebenfalls Franzose und wie Renard ein Wandervogel auf dem afrikanischen Kontinent, nicht auffangen. Die Brüder Kolo und Yaya Touré sind nicht mehr dabei, Cervinho auch nicht, und da half auch die Leaderfigur Serey Dié nicht, dem beim Turnier die Ehre zuteil wurde, die Captainbinde der «Eléphants» zu tragen.

Serey Dié bestritt alle drei Gruppenspiele über die volle Distanz, spielte defensiv zentral in einem 4-3-3-System und sorgte – nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Togo – mit einem abgefälschten Distanzschuss im zweiten Spiel gegen die Republik Kongo für den 2:2-Endstand. Dieses Tor trug Serey Dié die Würdigung «Man of the Match» ein:

Adama Traoré sah in jenem Spiel beim zweiten Gegentreffer nicht vorteilhaft aus, wurde zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und erlebte den dritten Match auf der Bank.

Gaber drückt die Bank, Salah trifft

Das ist bisher auch der Platz von Omar Gaber bei diesem Turnier. Der Rechtsverteidiger des FC Basel, der auch bei den Rotblauen hinter Michael Lang anstehen muss, sah ein torloses Startspiel gegen Mail, das 1:0 gegen Uganda und ein weiteres 1:0 gegen Ghana. Den Siegtreffer erzielte bereits in der elften Minute Mohamed Salah mit einem fulminanten Freistoss:

Bei den vom Argentinier Hector Cuper trainierten Ägyptern hat mit Mohamed Elneny ein weiterer Ex-Basler die kompletten 270 Spielminuten absolviert (Salah: 250). Am Sonntag geht es für Ägypten in Port Gentil im Viertelfinal gegen Marokko weiter (keine Liveübertragungen im Free-TV, dafür Livestreams).

Bereits am Samstag steht ein weiterer früherer Basler mit Kamerun (gegen Senegal) in der K.o.-Runde: Jacques Zoua. Inzwischen beim Zweitbundesligisten 1. FC Kaiserslautern gelandet, kam Zoua im ersten Spiel beim 1:1 gegen Burkina Faso über 90 Minuten zum Einsatz, und im letzten Gruppenspiel, dem 0:0, mit dem Gastgeber Gabun ausschied, wurde Zoua in der 76. Minute eingewechselt. Jacques Zoua im Spiel gegen Burkina Faso. (Bild: Keystone/SUNDAY ALAMBA)

Für Riveros endet U20-Turnier mit Gelb-Rot

Vorzeitig ist auch die U20-Kontinentalmeisterschaft für Blas Riveros zu Ende gegangen. Der Linksverteidiger des FCB, der am 3. Februar seinen 19. Geburtstag feiert, stand in allen vier Gruppenspielen von Beginn an auf dem Platz, obwohl er erst sehr spät zur Auswahl Paraguays gestossen war.

Zum Auftakt, beim 1:1 gegen Kolumbien, trug Riveros einen Assist bei. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Brasilien und einem 2:1-Sieg gegen Chile (jeweils mit Riveros über 90 Minuten) schied sein Team nach einem 1:2 gegen Gastgeber Ecuador aus – und Riveros sah in der 85. Minute für ein Allerweltsfoul die zweite gelbe respektive die rote Karte:

Blas Riveros wird in den nächsten Tagen in Basel zurückerwartet. Trainer Urs Fischer wird dann entscheiden, ob er bereits für die Wiederaufnahme der Super League am kommenden Samstag (20 Uhr, St.-Jakob-Park gegen Lugano) bereit ist. Im Gegensatz zu Serey Dié und Traoré, die lediglich zwischen dem 12. und 17. Dezember Ferien machen konnten und seither keinen freien Tag mehr hatten, konnte Riveros Erholungszeit einlegen.

So kehrten Sery Dié und Traoré nicht nur niedergeschlagen zurück in Basel, sondern auch müde und ausgelaugt. So hat es Linksverteidiger Traoré Sportdirektor Georg Heitz geschildert. Gut möglich, dass die beiden Spieler nun ein paar zusätzliche freie Tage erhalten. Vorkehrungen für die Besetzung des linken Couloirs hat Fischer getroffen, in dem er in der Vorbereitung Raoul Petretta aus dem FCB-Nachwuchs forciert hat.

Eine letzte Gelegenheit zum Test bietet sich an diesem Samstag, wenn der FCB den dänischen Erstligisten fB Ejsberg zum Freundschaftsspiel empfängt (14.30 Uhr, Nachwuchs-Campus).

