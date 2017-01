Vorzeitige Vertragsverlängerung: Yann Sommer bleibt bis 2021 in Gladbach

BVB-Wirbel

¶Das Bau- und Verkehrsdepartement wehrt sich gegen Vorwürfe der «Basler Zeitung», Beiträge an Park-and-Ride-Anlagen in Saint-Louis und für die Tramverlängerung am Parlament vorbeigeschleust zu haben. Tatsächlich handelt es sich um zwei längst bekannte und korrekt abgewickelte Zahlungen aus dem Pendlerfonds.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen