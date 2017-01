Film-Festival

27.1.2017, 11:50 Uhr

Der andere Zauber des Fussballs

27.1.2017, 11:50 Uhr

Das vierte «Flutlicht Fussball Film Festival» startet heute mit einer Premiere: Gezeigt werden bewegte Bilder einer Weltreise des FC Basel aus dem Jahr 1964. Das dreitägige Festivalprogramm im Gare du Nord mit 17 Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilmen zeichnet sich auch dieses Jahr mit einer Reihe illustrer Gäste aus. Von Christoph Kieslich

Hannes Schmidhauser, Fussballer bei den Grasshoppers und Nationalspieler, als Schauspieler in der Rolle «Uli der Knecht» an der Seite von Liselotte Pulver.

Der Termin ist ideal gesetzt: Am letzten Wochenende der Winter-Fussballpause steigt in Basel zum vierten Mal das «Flutlicht Fussball Film Festival» im «Gare du Nord» respektive in der «Bar du Nord». Bevor es in der Schweizer Super League weitergeht, sind von diesem Freitag an bis Sonntag wieder eine Reihe von Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilmen zu sehen, die ihren ganz eigenen Zauber des Spiels verbreiten.

Einen Höhepunkt haben die Macher des Festivals – Dieter Bopp, Philipp Grünenfelder und Markus Schwark – gleich zu Beginn angesetzt: Einen tonlosen Dokumentarfilm über eine Reise, die der FC Basel 1964 unternommen hat und die der ehemalige FCB-Captain Bruno Michaud (1935-1997) mit seiner Super-8-Kamera festgehalten hat.

Es war eine Reise, die seinerzeit eigentlich der FC Zürich geplant hatte, eine Showkampftour nach Asien, in den pazifischen Raum, nach Australien und die USA, von der die Zürcher aber Abstand nahmen, da sie im Europacup engagiert waren (bis zum Halbfinal im Meistercup gegen Real Madrid). Die Basler sprangen ein, das Filmmaterial schlummerte im Nachlass Michauds, und dieser Schatz wurde nun gehoben und zu einem 40-minütigen Dokumentarstreifen verdichtet, der heute um 20 Uhr beim Fussballfilm-Festival seine Uraufführung hat.

Reiche Gästeliste

Zu Gast in der «Bar du Nord» wird FCB-Ikone Karl Odermatt sein, der damals als junger Mann der Basler Reisegruppe angehörte und der nun die Premiere mit seinen Anekdoten bereichern soll.

Überhaupt haben sich die Festivalmacher neben ihrem üppigen Spielplan von 17 Filmen Mühe mit dem Rahmenprogramm gemacht. Der Filmemacher Victor Tognola und der Verleger Mario Cortesi sind ebenfalls an diesem Freitag dabei, wenn die Dokumentation über Hannes «Pussy» Schmidhauser gezeigt wird (21.45 Uhr), dem kickenden Schauspieler, oder dem schauspielernden Kicker, wie man will. Details zum Festival-Programm 2017

Am Samstag, der dem Schwerpunkt England gewidmet ist, unter anderem mit einer Dokumenation mit dem ebenso brillianten wie alkoholsüchtigen Paul Gascoigne, ist der Fussball- und Musikautor Hanspeter Künzler zu Gast und diskutiert mit Christoph Beutenmüller («London Fussball Guide») über den Fussball auf der Insel (gegen 22 Uhr).

Zuvor gibt es eine Neuauflage des «zwölf-Special». Mämä Sykora und Sascha Török bringen aus dem Redaktionsfundus des Magazins «Zwölf» Fussballgeschichten als «cineastischen Out-Einwurf» auf die Bühne (19.15 Uhr).

Der Sonntag, mit einem Brunchbuffett im Angebot, wird um 12.30 Uhr mit einer Lesung des Autors Max Küng («Tages-Anzeiger», «Das Magazin») eröffnet. Die Vorgabe an ihn im Festivalprogramm lautet: «Verstehst du etwas vom Fussball? Wir werden hören». Der Rest des Tages und des Festivals gehört dann Südamerika, unter anderem mit einem Dokumentarfilm, der die WM 2014 aus Fanperspektive reflektiert.

_

Flutlicht Fussball Film Festival | 27. bis 29. Januar | Basel, Gare du Nord/Bar du Nord (Badischer Bahnhof) | Eintritt: 20,- Franken (Fr/So), 25,- (Sa)

» Hinweis: Unsere Verlosung von Festivalpässen ist abgeschlossen, und die Gewinner sind benachrichtigt.