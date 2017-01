Australian Open

26.1.2017, 15:28 Uhr

Roger Federer setzt ein Zeichen

26.1.2017, 15:28 Uhr

Über den Australian Open lag eine Art Fluch für Federer, fünfmal hintereinander hatte er zuletzt im Halbfinal verloren. Und nun dies: ein schwer erkämpfter, unvermuteter Sieg im mitreissenden Duell gegen den langjährigen Freund und Weggefährten Stan Wawrinka. Von Jörg Allmeroth

Federer ist eine der triumphalen Erscheinungen bei einer Grand-Slam-Show, bei der die Ü30-Spieler die Zeit zurückdrehen. (Bild: LYNN BO BO)

Als Roger Federer im letzten Jahr das Australian Open-Halbfinale gegen Novak Djokovic verlor, da hatte er noch längst nicht den schlimmsten Moment seiner Dienstreise auf den Roten Kontinent erlebt. Einen Tag später, noch in Melbourne, wollte Federer seinen beiden Zwillingstöchtern gerade das Badewasser einlassen, da schoss ihm bei einer unglücklichen Bewegung der Schmerz ins Knie.



Es war der Moment, der ihn eine ganze Saison kostete. Federers gerissener Meniskus wurde operiert, er versuchte danach ein Comeback, kam aber nie richtig auf die Beine und in Schwung. Nur sieben Turniere spielte er 2016, und als er in Wimbledon im Halbfinale ausschied, gegen den Kanadier Milos Raonic, beendete er kurzerhand die Saison. Die «Seuchensaison», wie Federer sie später nannte.

Es war keine Koketterie, kein Understatement, auch keine Irreführung seiner Gegner, als Federer vor den Grand-Slam-Festspielen 2017 in Melbourne sagte, er sei schon froh, «wenn ich zwei, drei Spiele gewinne und ein bisschen Matchpraxis kriege». Was ihm dann blühen sollte, der vielleicht sensationellste Grand Slam-Siegeszug seiner sowieso schon ausserordentlichen Karriere, kam ihm immer noch «absolut surreal» vor, als er am Donnerstagabend auf dem Centre Court stand – er, der gefeierte, umjubelte, stolze erste Finalist dieses Turniers. «Ganz ehrlich, das hätte ich nicht mal in meinen wildesten Träumen erwartet», sagte Federer in der Rod-Laver-Arena, «es ist schwer zu begreifen.»

Grösster Überraschungscoup seines Lebens

Doch es waren keine alternativen Fakten, keine Fake News – es war die nackte Wahrheit, dass der 35-jährige Maestro ausgerechnet in einem Moment, als niemand (Federer eingeschlossen) auf ihn als möglichen Titel-Helden gesetzt hatte, die Chance auf den langersehnten 18. Majorpokal packte. Nur noch einer kann Federer dieses aus einem Alptraum geborene Traumcomeback verderben – der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem mallorquinischen Fighter Rafael Nadal und dem eleganten Bulgaren Grigor Dimitrov (Freitag, 9.30 Uhr).

Tatsächlich ist so nicht auszuschliessen, dass die Retrowelle bei diesem verrückten Grand-Slam-Festival noch einen finalen Höhepunkt erleben wird, mit der Neuaufführung eines Klassikers eher aus dem letzten Jahrzehnt: dem ewig grünen Zweikampf zwischen Federer und Nadal. «Ich werde im Finale auf jeden Fall alles geben und auf dem Platz lassen», kündigte Federer bereits markig an, «auch wenn ich danach fünf Monate nicht mehr laufen kann.»

«Ich werde alles geben, auch wenn ich danach fünf Monate nicht mehr laufen kann.» Roger Federer

Knapp anderthalb Jahrzehnte lang war Federer zu jedem Grand-Slam-Turnier in der Rolle des haushohen Favoriten oder chancenreichen Mitbewerbers um den Hauptpreis gefahren – selbst in den späten Jahren seiner Karriere und auch dann noch, als Kollegen wie Djokovic oder Murray die engste Führungsriege bildeten. Und ausgerechnet in einem Moment, da er als ähnlich grosser Aussenseiter wie in seinen Lehrjahren im Wanderzirkus ins Australian-Open-Rennen geht, als aktuelle Nummer 17 der Weltrangliste, landet er den persönlich grössten Überraschungscoup seines Lebens.

Mission Impossible? Scheinbar nicht für Federer, der mit Wawrinka schon den dritten Top-Ten-Spieler hintereinander mit spielerischem Glanz und kämpferischer Leidenschaft auf die Heimreise schickt. Zuvor hatte er bei seiner Rückkehranstrengung bereits den Tschechen Tomas Berdych und den Japaner Kei Nishikori abserviert. «Dass alles so schnell so gut geht, stand nicht in meinem Drehbuch», schüttelt Federer hinterher den Kopf.

«Grösster Botschafter seines Sports»

Federer ist eine der triumphalen Erscheinungen bei einer Grand-Slam-Show, bei der die Ü30-Spieler die Zeit zurückdrehen. Die Kroatin Lucic-Baroni, beide ins Finale vorgepreschten Williams-Schwestern, der von Federer geschlagene Landsmann Wawrinka und der mögliche Finalrivale Nadal – sie alle schreiben bisher ihre eigentümlichen und emotionalen Geschichten. Und stehen doch, blickt man auf die Reaktionen in der Tennisfamilie und auf die Resonanz in der virtuellen Welt des Internets, im Schatten der aktuellen Federer-Saga.

«Er war und ist der grösste Botschafter unseres Sports», sagt der ehemalige schwedische Weltranglisten-Erste Mats Wilander, «ich glaube, niemandem gönnt man diese Siege mehr als Roger.» Einfach «sensationell» sei Federers Melbourne-Lauf, bemerkt TV-Experte Boris Becker: «Er ist auf und neben dem Platz der Spieler mit dem absoluten Sympathiefaktor. Ich freue mich für ihn.»

«Ich habe mir einfach gesagt: Lass die Schläge vom Racket fliegen.» Roger Federer

Melbourne als Bühne dieses jähen Aufschwungs, heraus aus aller Ungewissheit und den Frustrationen der Vorsaison? Es war, in vielerlei Beziehung, ein Grand-Slam-Hammer und –Kracher. Ein Volltreffer fast aus dem Nichts. Denn über den Australian Open lag schon eine Art Fluch für Federer, keineswegs nur wegen des familiären «Ausrutschers» mit Verletzungsfolge im vergangenen Januar. Fünfmal hintereinander hatte Federer zuletzt verloren, wenn er das Halbfinale erreichte – Murray, Djokovic oder Nadal vermiesten ihm immer wieder den Sprung ins Endspiel.

Und nun dies, der schwer erkämpfte, unvermutete Sieg gegen den langjährigen Freund und Weggefährten Wawrinka, ein 185-Minuten-Thriller, eine Achterbahnfahrt mit 2:0-Satzführung, ein Nervenspiel nach 2:2-Ausgleich. Und ein Happy End im prickelnden Entscheidungsakt, in dem zunächst Wawrinka die grösseren Möglichkeiten besass. Der dann aber Federer, zum 19. Mal in nunmehr 22 Vergleichen, den Vortritt lassen musste. «Ich habe mir einfach gesagt: Lass die Schläge vom Racket fliegen, gib Gas», sagte Federer später.



Typisch Maestro halt.