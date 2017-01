Birkir Bjarnason wechselt definitiv zu Aston Villa

25.1.2017, 14:50 Uhr

Bei Basel, das Bjarnason 2015 von Serie-B-Klub Pescara verpflichtet hatte, hätte Bjarnasons Kontrakt noch anderthalb Jahre Gültigkeit gehabt. Der isländische EM-Teilnehmer (mit Toren gegen die Finalisten Portugal und Frankreich) hatte immer wieder verkündet, bei einem passenden Angebot nach England wechseln zu wollen. Dieses traf nun aus Birmingham ein.

Die Ablösesumme für den 28-jährigen Flügel beträgt gemäss englischen Medienberichten rund 1,9 Millionen Franken. Aston Villa, der Meistercup-Sieger von 1982, belegt in der Championship als Absteiger aus der Premier League nach 27 Runden nur den 13. Rang. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt neun Punkte.

