Federer vs. Wawrinka – Stärken, Psyche und Form im Direktvergleich

Roger Federer Stan Wawrinka

Stärken

Federer ist der Mann, der eigentlich alles kann. Gegen den Deutschen Mischa Zverev, den Überraschungsspieler dieses Australian Open, zeigte er idealtypisch das ganze Repertoire seines Könnens – sowohl als stürmischer Attackierer wie auch als Kontrolleur aus der Defensive. Ein ums andere Mal punktete der 35-Jährige am Netz und mit seinen präzisen Turbo-Passierbällen. Federer hat den Vorteil, dass er sich immer auch von Instinkt und Intuition leiten lassen kann, er spielt halt nicht nur mit strategischer Klasse, sondern auch unterbewusst meistens richtig. Jahrelang galt Wawrinka als Weltmeister der verpassten Möglichkeiten. Als einer, der in entscheidenden Momenten nicht die zupackende Attitüde der absoluten Elitespieler hatte. Doch die Ära des Chancentods ist vorbei, drei Grand-Slam-Titel in den drei zurückliegenden drei Spielzeiten sind ein unwiderlegbarer Beweis. Wawrinka kann sich steigern auf der Zielgeraden eines Grand Slams, besonders mit der Wucht seiner Schläge, einer unvergleichlichen Power und Dynamik. Spielt er in den Grenzbereichen, am Limit, ist ihm kaum beizukommen. Er ist im Moment Turnierfavorit Nummer 1. Und er hat die unwiderstehlichste Rückhand der Branche, eine Wunderwaffe mitunter.

Schwächen

Federer jagt seit dem Siegeszug bei den Championships in Wimbledon im Jahr 2012 vergeblich einem Grand-Slam-Titel nach – das führte in den letzten Jahren zuweilen zu einer mentalen Verkrampftheit in den Topmatches. Dazu, dass er nicht wie gewohnt der Meister der Big Points war, der Herrscher in der Hitze des Gefechts. In der Vorsaison liess ihn sein Körper wie nie zuvor in seiner Karriere im Stich. Bisher brilliert er als fitter Fighter bei seinem Comeback, aber gegen Stan Wawrinka dürfte er physisch enorm herausgefordert werden. Ist er schon reif für diese Belastungsprobe, im inzwischen sechsten Melbourne-Match? Wawrinka ist – bei aller hinzugewonnenen Reife – kein Konstanz-Champion. Er ist eher der Mann für gewisse Stunden bei gewissen Turnieren. Welches Turnier das dann jeweils ist, weiss auch Wawrinka nicht so genau. Oft folgten Grand-Slam-Höhenflügen ernüchternde Alltagsreisen im Wanderzirkus, das ist alles in allem auch der Grund, warum er bisher noch keinen Angriff auf den Gipfelplatz der Weltrangliste lancieren konnte. Er sagt selbst von sich, er solle nicht mit Spielern wie Federer, Murray, Nadal oder Djokovic verglichen werden. Fühlt sich an der Grundlinie wohler als am Netz. Und ist mit der Rückhand deutlich zielgenauer und punktestärker als mit der Vorhand.

Psyche

Federer hatte über viele Jahre ein automatisches Plus gegen Wawrinka, dem er in jungen Jahren als Tennis-Flüsterer beigestanden hatte. Der Baselbieter hat per se eine grössere Ausstrahlung als der freundschaftliche Rivale auf der anderen Seite des Netzes, aber neuerdings kann er sich keineswegs mehr darauf verlassen, dass Wawrinka vor ihm in Ehrfurcht erstarrt. Aufgetankt fürs Ego hat Federer gleichwohl, eigene Zweifel, wie es nach der langen Zwangspause weitergehen würde, hat er in Melbourne kräftig beiseite geräumt. Federer war für Wawrinka in den Anfangszeiten der eigenen Karriere so etwas wie ein Nebencoach, ein Tennisflüsterer der prominenten Sorte. Gegen den Älteren, den Spieler mit der grössten Aura sowieso, hatte der Romand lange Zeit Beklemmungen – er wirkte blockiert gegen das Idol, den väterlichen Weggefährten. Im persönlichen Vergleich liegt Wawrinka immer noch mit 3:18 im Hintertreffen, diese Kopf-zu-Kopf-Bilanz scheint eine klare Sprache zu sprechen. Doch Wawrinka hat sich mittlerweile von King Roger emanzipiert, ist ein unabhängiger, frei schwebender Weltklassespieler geworden.

Form

Federer wehrt sich zwar gegen die Behauptung, ihm sei eine Traumauslosung für diese Grand Slam-Festivitäten beschwert worden. Aber in der Australian Open-Lotterie zog er keineswegs eine Niete. Gegen Melzer und Rubin spielte er sich in den Auftaktrunden warm und frei (Platz 300 & 200 der Rangliste). Mit Rückenwind und neuem Selbstbewusstsein nahm er anschliessend die Hürden in Gestalt zweier Top Ten-Rivalen, Berdych und Nishikori. Eine Machtdemonstration und Kampfansage war schliesslich der Auftritt gegen Zverev. Federer geht in Topverfassung in das Schweizer Duell. Für Wawrinka lief das Turnier so, wie es bisher bei vielen seiner ganz grossen Erfolge verlief. In der Auftaktrunde strauchelte der 31-Jährige gegen den Slowenen Martin Klizan, er wankte beträchtlich, aber er fiel nicht. Danach liess der Weltranglisten-Vierte kaum noch etwas anbrennen, er bewährte sich beispielsweise auch kühl in drei Tiebreak-Sätzen gegen den Südtiroler Andreas Seppi. Ähnlich wie Federer gegen Zverev lieferte Wawrinka sein bestes Match im Viertelfinale ab, gegen Frankreichs Star Jo-Wilfried Tsonga. Wawrinka ist gerüstet für den Schweizer Showdown, daran kann nicht der geringste Zweifel bestehen.

Publikum