American Football

23.1.2017, 06:25 Uhr

New England und Atlanta für Super Bowl qualifiziert

23.1.2017, 06:25 Uhr

In der Super Bowl Anfang Februar kommt es zum Duell zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. In den Halbfinals der NFL gescheitert ist dagegen Pittsburgh mit Ben Roethlisberger. Von sda

Die New England Patriots mit Quarterback Tom Brady (Nummer 12) qualifizierten sich für den Super Bowl (Bild: sda)

Die New England Patriots bezwangen die Pittsburgh Steelers mit 37:16. Der Patriots-Quarterback Tom Brady warf drei Touchdown-Pässe, sein Gegenüber Ben Roethlisberger, der Spielmacher mit Wurzeln im Emmental, konnte dagegen nicht überzeugen.

Im zweiten Playoff-Halbfinal bekundeten die Atlanta Falcons beim 44:21 gegen die Green Bay Packers ebenfalls keine Probleme. Die 51. Ausgabe des Super Bowls, des Playoff-Finals in der NFL, findet am 5. Februar in Houston statt.