Brie, Geisskäsli, Raclette – diese sieben Käsehändler in der Region bringen Sie zum Schmelzen

Klar, Käse gibt es in jedem Laden. Aber verwöhnt wie wir sind, wollen wir nicht nur billiges vakuumiertes «Käseerzeugnis» aus der Fabrik. Nein, ein spezieller Käse von einer glücklichen Kuh auf der Alp soll es sein. Oder von einer Geiss. Ebenfalls eine spezielle, ebenfalls glücklich, natürlich.

Darauf haben sich einige Käsehändler in der Region spezialisiert. Wir haben uns ihre Angebote angeschaut und die wichtigsten Infos zusammengetragen. Die wären: Was ist speziell an diesem Käseladen? Und wo ist er zu finden?

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls Sie einen Geheimtipp für guten Käse haben: ab damit in die Kommentarspalte. Wir danken.

Übrigens: Zwei der Käsespezialisten haben wir bereits früher einmal besucht. Serdar Hess hat in der Markthalle eine Schaukäserei aufgemacht und stellt den Käse grad vor Ort her. Christian Sulzberger besucht regelmässig verschiedene Sennereien und bringt deren Käse direkt zu seinen Kunden nach Hause.

Und falls Sie eigentlich gerne an das Käsefest in der Markthalle gehen würden, sich aber nicht so recht trauen, da sie von Käse keine Ahnung haben. Wir hätten da etwas für Sie und zwar ein kleines Käse-ABC. Wenn Sie das lesen, sind sie der Hirsch.

––

29. Januar, 9 bis 17 Uhr: Käsefest Basel. Markthalle, Steinentorberg 20. Eintritt frei. Mehr Infos.