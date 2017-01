Jugendkulturfestival

24.1.2017, 13:54 Uhr

Junge aufgepasst! Ab heute kann man sich am JKF anmelden

Aufruf an alle jungen Bands, Tanzcrews, Theatergruppen, DJs und andere Kulturschaffende: Ab sofort kann man sich auf der Webseite des JKF für das Festival Anfang September bewerben. Von Naomi Gregoris

Hoch hinaus: Auch Trendsportarten wie Parkour haben am JKF Platz. (Bild: Gaspard Weissheimer)

Es ist soweit: Das Jugendkulturfestival JKF steht wieder vor der Tür – dieses Mal sogar mit einem Jubiläum. 20 Jahre alt wird das Basler Festival, das 1997 klein startete und jugendlichem Kulturschaffen in der Region eine spartenübergreifende Plattform zur Verfügung stellen wollte.

Bis heute erfüllt das JKF diese Aufgabe – jedes zweite Jahr stellt das Festivalteam in Zusammenarbeit mit jugendlichen und szenenahen Fachpersonen eine Auswahl von Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern zusammen, die in der Stadt verteilt auftreten oder Veranstaltungen durchführen.

Dieses Jahr bedeutet das konkret: 180 Slots auf elf Bühnen, am 1. und 2. September, in den Sparten Musik, Tanz, Theater, Literatur, DJ, Sport und freie Projekte. Anmelden kann man sich bis zum 31. März 2017 hier. Das Anmeldeprozedere wurde im Vergleich zu den letzten Jahren stark vereinfacht, die Anmeldung ist in wenigen Klicks erledigt:

Neu: 10'000 Franken Fördergelder für junge Projekte

Auch neu dieses Jahr ist die Zusammenarbeit des JKF mit dem GGG Kulturkick. Die Förderstelle steht Projekten von jungen Kulturschaffenden mit einem Förderbetrag von 10'000 Franken zur Seite.

Die letzte Neuerung gabs beim JKF selbst: Der Vorstand und die Geschäftsstelle wurden neu besetzt, das Präsidentenamt hat neu der Musiker Alain Schnetz inne (wir haben berichtet), er ersetzt den langjährigen JKF-Präsidenten Sebastian Kölliker. Schnetz ist Musiker bei der Alternative-Band Amorph und damit selbst auch Teil der hiesigen Szene. Ferner übernimmt Carole Ackermann die Geschäftsleitung und Alena Kress die Kommunikation.

Freut sich auf September: Das neue JKF-Team (Kress, Schnetz, Ackermann) mit links Yves Baumann vom GGG Kulturkick.

Jugendkulturfestival Basel (JKF), 1. und 2. September 2017.