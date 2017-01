Menschenrechtler fordern Freilassung von thailändischem Studenten

¶ Am 12. Februar wird in Basel über ein Sanierungs- und Umbauprojekt des Kasernen-Hauptbaus abgestimmt. Unser Erklärbär weiss wie immer alles und erst noch besser. Doch bei einigen angesprochenen Fragen sind noch Präzisionen nötig.Von Dominique Spirgi und Jonas Grieder. Weiterlesen

¶ Die nächtliche Dunkelheit regt zum (Alb-)Träumen an. Aber sie hat ganz rationale Wurzeln, soweit das die Menschen wissenschaftlich erfassen können. Einer, der sich damit auskennt, ist Beat Fischer, Präsident des Astronomischen Vereins Basel. Er erklärt, weshalb die Nacht schwarz oder die Dämmerung blau ist.Von Naomi Gregoris und Andrea Fopp. Weiterlesen

Verdrängung

¶ Rund 500 Menschen haben gemäss den Organisatoren am Samstagnachmittag in Basel gegen die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern demonstriert. Anlass war eine im Herbst ausgesprochene Massenkündigung an der Mülhauserstrasse 26 durch die Pensionskasse Basel-Stadt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Von sda. Weiterlesen