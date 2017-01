Kampf, Kohle und heruntergelassene Hosen

27.1.2017, 11:01 Uhr

27.1.2017, 11:01 Uhr

BaZ vs. Wessels

Gestern schon durften wir in der «Basler Zeitung» von vermeintlich unlauteren Geldtransaktionen nach Frankreich lesen. Doch die BaZ hat ihr Pulver bei Weitem noch nicht verschossen. Darum dürfen wir heute lesen: Achtig Bebbi, der Wessels wirft nicht nur mit Geld, sondern auch mit «Fake-Fakten» um sich. Ganz ruhig, sagen wir, und zeigen: Stimmt so nicht. Wir bleiben für Sie dran an der Sache.

Heimatschutz vs. Spitalturm

Der Heimatschutz hats nicht so mit Türmen: Schon bei der Diskussion zum Roche-Turm bekam man den Eindruck, Sauron persönlich baue sich in Basel ein neues Domizil, um sie zu knechten, sie alle zu finden – und so weiter. «Wir haben juristisch keine Chance», liess nun Geschäftsführer Paul Dilitz bezüglich des geplanten Spitalturmes am Petersgraben verlauten. Hintergrund dieser Aussage ist ein Klagelied des Heimatschutzes: Zu nah an Predigerkirche und Altstadt wolle man diesen Klotz hinstellen. Das Appellationsgericht befand: Nein. Beim Bundesgericht rechnete sich Dilitz wohl ein ähnliches Outcome aus und lässt den turmaffinen Baslern nun deshalb ihre Freude.

The Man vs. il Maestro

Zwei Freunde im Kampf auf Leben und Tod – oder zumindest um den Finaleintritt beim Australian Open: Am Ende kassierte Wawrinka gegen Federer eine Niederlage. Und das trotz Schockmoment: Medical Break war kurz vor Ende zu lesen, und kein Roger in Sicht. Man wollte vor Spannung den Schiedsrichter von seinem hohen Stuhl herunterrütteln. Aber da kehrte er schon zurück auf den Platz, der Maestro. Grund seiner Absenz: eine Beinverletzung, die zur Behandlung das Herunterlassen der Hose verlangte. Auch ein Einzug ins Grand-Slam-Finale kann das Rosten alten Eisens nun mal nicht verhindern. Was das für den Tennissport bedeutet, lesen Sie hier:

Actelion vs. Johnson & Johnson

Actelion hat einen Traumdeal mit Johnson & Johnson abgeschlossen, heisst es. Aber warum eigentlich? Diese und andere Fragen beantworten wir mit Linkempfehlungen.

Und was ganz anderes: Dieses Wochenende gehts festivaltechnisch rund in Basel

Wem all diese Aufregung zu viel ist fürs Gemüt, kann sich dieses Wochenende etwas Entspannung gönnen: Es liegt an Ihnen, ob Sie sich bei Lyrik oder bei Fussballfilmen genüsslich mit Käse vollstopfen wollen. Die Details zum