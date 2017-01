Sprayereien

26.1.2017, 04:50 Uhr

Kanton brüskiert mit seinem Alleingang bei Spray-Out den Gewerbeverband

Der Kanton Basel-Stadt hat bei der Aktion Spray-Out für die Entfernung von Sprayereien an Hauswänden die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband beendet. Der Verband zeigt sich befremdet. Von Dominique Spirgi

Künftig ist der Malermeisterverband nicht mehr mit an Bord der Aktion Spray-Out. (Bild: Michel Schultheiss)

Spray-Out nennt sich die Aktion, die zum Ziel hat, den Hausbesitzern bei der raschen Entfernung von Sprayereien behilflich zu sein. Die Aktion gibt es seit mittlerweile 20 Jahren. Koordiniert wurden die Arbeiten vom baselstädtischen Malermeisterverband, der die Anfragen der Hausbesitzer an Fachfirmen weitervermittelte, während der Kanton für bis zu 80 Prozent der Reinigungskosten aufkam.

Mit dieser Zusammenarbeit ist nun Schluss. Am Dienstag teilte das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) mit, dass die Sprayereiverordnung und damit auch das Verfahren geändert wurde. Neu sollen die Hausbesitzer selber entscheiden, welchen Malereibetrieb oder Steinbearbeiter sie mit der Reinigung der Fassade beauftragen.

Gewerbeverband enttäuscht

Der Gewerbeverband Basel-Stadt zeigt sich in seiner Reaktion enttäuscht, «dass das Bau- und Verkehrsdepartement trotz gegenteiliger Versprechungen die bewährte gemeinsame Aktion Spray-Out mit dem Malermeisterverband Basel-Stadt einseitig beendet hat». Der Aufwand für die betroffenen Hausbesitzer werde steigen, was der Sache letztlich nicht dienlich sei.

Klar ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Verband in der bisherigen Form nicht hätte weitergeführt werden können, weil dadurch «vergaberechtliche Vorgaben» nicht eingehalten wurden. So stand der Vorwurf im Raum, der Malermeisterverband würde bei der Vergabe der Aufträge die eigenen Mitglieder bevorzugen, was aus submissionsrechtlichen Gründen nicht statthaft ist.

Entgegenkommen signalisiert

Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands, weiss von diesen Problemen. «Diese hätte man aber zusammen mit uns beheben können», sagt er auf Anfrage. Das BVD habe sich bei den vergaberechtlichen Bedenken auf eine Intervention der Finanzkontrolle berufen, sagt er weiter. «Wir selber haben aber von der Finanzkontrolle erfahren, dass wir die Zusammenarbeit hätten weiterführen können, wenn wir bestimmte Anpassungen vorgenommen hätten.»

Aus dem BVD heisst es dazu, dass man sehr wohl zusammen mit dem Malermeisterverband nach einer Lösung gesucht habe – aber ohne Erfolg. «Wir haben viele Gespräche mit dem Verband geführt, ohne eine Lösung zu finden, mit der die submissionsrechtlichen Bedenken hätten ausgeräumt werden können», sagt BVD-Sprecher Daniel Hofer.