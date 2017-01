Die Feuerwehr erhält zu viele Fehlalarme, die Polizei zu wenige & beim FCB schrillt der Transfer-Alarm

25.1.2017, 11:00 Uhr

25.1.2017, 11:00 Uhr

Unschöner Rekord: Basel-Stadt ist Top of Switzerland bei den Feuerwehr-Fehlalarmen

2015 rückte die Basler Feuerwehr 5606 Mal aus – in 401 Fällen gabs dann tatsächlich auch was zu löschen. Wie die «bz Basel» berichtet, ist Basel-Stadt damit Schweizermeister, was die kantonalen Fehlalarme anbelangt.

Und dies mit beachtlichem Vorsprung: Mit 43,6 Prozent Fehlalarmen übertrumpft Basel den Schweizer Durchschnitt von 22,9 Prozent fast um das Doppelte.

Für einen gewichtigen Anteil der überflüssigen Einsätze im Jahr 2016 ist die Roche verantwortlich.

Das Unternehmen begründet dies mit Brandmeldeanlagen, die auch auf Staub, Wasserdampf und Erschütterungen reagieren – was aufgrund der zig Baustellen auf dem Areal nun mal vorkomme.

An der Verteilung der Brandmelder etwas zu ändern, kommt aus sicherheitstechnischen Gründen nicht in Frage für die Roche.

Dies lässt sich die Roche dann auch einiges kosten: Ein überflüssiger Einsatz schlägt pauschal mit 1500 Franken für den Besitzer der Anlage zu Buche.

Isländer hat genug vom Festland: Bjarnason geht zu Aston Villa

Nach eineinhalb Jahren beim FCB zeichnet sich ein Transfer ab: Mittelfeldspieler Birkir Bjarnason steht kurz vor der Vertragsunterschrift beim Birminghamer Premier-League-Absteiger Aston Villa. Auch einen Abgang könnte demnächst der dänische Verteidiger Daniel Hoegh machen: Er wurde beim Gespräch mit Oliver Kreuzer, ehemaliger FCB-Spieler und frischer Manager des Karlsruher FC, gesichtet – kurz nachdem Karlsruhe einen Verteidiger an Mainz abgab.

Pariser Zustände in Basel: «Spendensammler» treiben ihr Unwesen

Aufgepasst: Sollte in nächster Zeit ein vermeintlicher Spendensammler mit einem Klemmbrett auf Sie zukommen, schauen Sie sich alles genau an. Denn wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bestätigt, wurden am Montag wieder sogenannte Spendenbetrüger gesichtet.

Schaut man sich die «Spendenunterlagen» genauer an, ist die Masche relativ offensichtlich: Wie uns ein Leserreporter berichtete, seien bereits gesammelte Unterschriften in der Spenderliste offensichtlich gefälscht gewesen.

Auch dass sich Basel mit zwei S schreibt, sei ihm neu gewesen. Es gilt: Im Zweifelsfall die Polizei verständigen.

Heute in der Kaserne: Die Basler Pop-Preis-Träger Klaus Johann Grobe

Heute Abend in der Kaserne und jetzt schon im Interview: Wir haben Sevi Landolt, Sänger des Pop-Duos Klaus Johann Grobe, zum Interview getroffen. Mit ihrem schmissigen Sound erinnern sie an das Beste aus den letzten 50 Jahren Musikgeschichte und schrecken auch vor einer guten Portion Selbstironie nicht zurück. Aber lesen Sie doch am besten, was Landolt selbst meint:

Und hier noch etwas Anschauungsmaterial: