Monaco nach Kantersieg alleiniger Leader der Ligue 1

¶ Wie schon in Lake Louise und Val d'Isère ist Lara Gut auch im Super-G in Garmisch nicht zu schlagen. Die Tessinerin fährt auf der WM-Piste von 2011 souverän zu ihrem 22. Weltcupsieg.Von sda. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Murat Yakin arbeitet neu als Trainer in Schaffhausen. Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» erzählt er, dass er früher ausgenutzt worden ist, wie wichtig ihm seine Auszeit war und wie die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Hakan funktioniert. Empfohlen von Christian Degen. Weiterlesen bei der «Nzz am Sonntag»