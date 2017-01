Afrika-Cup

21.1.2017, 19:15 Uhr

Ghana nach Sieg gegen Mali im Viertelfinal

Ghana steht am Afrika-Cup als zweiter Viertelfinalist nach Senegal fest. Nach dem 1:0 gegen Mali kann das Team in der Gruppe D nicht mehr aus den Top 2 fallen. Von sda

Schoss Ghana am Afrika-Cup mit seinem Tor gegen Mali in den Viertelfinal: Captain Asamoah Gyan (Archivbild) (Bild: sda)

Das entscheidende Tor in Port-Gentil erzielte Asamoah Gyan. Der bei Al-Ahli in den Vereinigten Arabischen Emiraten engagierte Captain und Rekord-Internationale traf in der 20. Minute per Kopf.

Im zweiten Spiel der Gruppe D spielt um 20 Uhr Ägypten gegen Uganda.