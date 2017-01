Ski alpin

20.1.2017, 17:05 Uhr

Erster Europacupsieg für Gino Caviezel

Gino Caviezel gewinnt in Val d'Isère sein erstes Rennen auf Stufe Europacup. Von sda

Stand in Val d'Isère als Sieger des Europacup-Riesenslaloms im Fokus: Gino Caviezel (Archivbild) (Bild: sda)

Der 24-jährige Bündner setzte sich im zweiten Riesenslalom innert zwei Tagen mit 0,36 Sekunden Vorsprung vor dem tags zuvor siegreichen Franzosen Cyprien Sarrazin durch. Dritter wurde der Österreicher Marcel Mathis.

Caviezel, der sich in dieser Saison im Weltcup erst einmal in den Top 15 klassieren konnte, hatte in Val d'Isère nach dem ersten Lauf an fünfter Position gelegen. Am Nachmittag gelang ihm die nötige Steigerung zum Sieg. Sandro Jenal hingegen, zur Halbzeit mit knappem Vorsprung in Führung, fiel im Finaldurchgang weit zurück (12.).