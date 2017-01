Segeln

19.1.2017, 16:55 Uhr

Le Cléac'h gewinnt die Vendée Globe in Rekordzeit

19.1.2017, 16:55 Uhr

Armel Le Cléac'h trifft am Donnerstagnachmittag als Sieger der Weltumsegelung Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne ein. Von sda

Armel Le Cléac'h wird von zahlreichen Booten empfangen (Bild: sda)

Sein erster Verfolger, der Brite Alex Thomson, wurde gegen Mitternacht im Fischerdorf an der französischen Atlantik-Küste erwartet. Die beiden hatten sich in den letzten Tagen ein Herzschlagfinale auf hoher See geliefert. Am Mittwoch war Thomson nach einer mehrwöchigen Aufholjagd, bei der er mit 993,61 km in 24 Stunden einen Weltrekord für Einhandboote aufstelle, bis auf 66 km herangekommen.

Für Le Cléac'h ging es um besonders viel. Nach zwei 2. Rängen in den Jahren 2009 und 2013 gelang dem 39-Jährigen nun der erste Sieg. Somit setzte sich auch in bei 8. Austragung des Nonstop-Rennens über die Distanz von über 44'500 km ein Franzose durch. Der alte Rekord wurde um knapp 4 Tage unterboten.

Der Sieger und sein erster Verfolger knackten dank der sogenannten Foils - der unter Wasser liegende Tragflügel hebt das Boot an und sorgt für einen geringeren Widerstand - zahlreiche Rekorde: Keiner erreichte schneller als Thomson den Äquator (gut 9 Tage) und das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika (knapp 18 Tage), keiner war früher am Kap Leeuwin, der Südspitze Australiens (28 Tage), und am Kap Hoorn (47 Tage) als Le Cléac'h.

Die 8. Vendée Globe war am 6. November 2016 gestartet worden. Zunächst hatte Thomson leichte Vorteile gehabt. Am 3. Dezember musste er die Leader-Position abgeben. Von ursprünglich 29 Startern aus zwölf Ländern waren im Verlauf der Regatta elf ausgeschieden. An Position 13 liegt der Genfer Alan Roura. Der junge Schweizer hat erst vor wenigen Tagen das Kap Hoorn umrundet. Er verfolgte auf einer Yacht der älteren Generation von Beginn an nur ein Ziel: das Rennen zu beenden.