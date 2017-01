Segeln

18.1.2017, 19:25 Uhr

Le Cléac'h vor der Ankunft Leader

Am Tag vor der Zielankunft der Einhand-Weltumsegelung Vendée Globe in Les Sables-d'Olonne an der französischen Westküste liegt der Franzose Armel Le Cléac'h weiter an der Spitze Von sda

Ein harter Job: Einhand-Segeln, hier demonstriert vom Schweizer Alan Roura (Bild: sda)

Bei der Zeitnahme am Mittwoch um 18 Uhr fehlten Le Cléac'h noch 540 Kilometer bis ins Ziel. Der erste Verfolger, der Waliser Alex Thomson, folgte 61,7 Kilometer hinter dem Leader, was bei einer so ausgedehnten Regatta keinen allzu grossen Rückstand bedeutet.